Mejora la salud de tus pulmones con una buena respiración y ejercicios

agosto 20, 2021 - 11:12 am

La respiración suele ser un proceso inconsciente y muy complejo. En el, se produce un intercambio de aire lo que involucra a los pulmones, el diafragma y los músculos intercostales; todas estas partes del cuerpo trabajan juntos para permitir que una persona respire.

Aunque la respiración es un proceso natural, hay formas correctas e incorrectas de respirar. En este sentido, existen varios consejos que te ayudarán a realizarlo de una forma correcta.

Uno de los consejos más importantes a la hora de respirar bien es no pensar demasiado. Así es, aunque es útil saber cómo respirar correctamente, es importante no pensar mucho en la respiración, ya que, en algunas personas esto podría provocar ansiedad y dificultad para respirar. Hay que recordar que la respiración es un proceso cuidadosamente regulado que no requiere de un pensamiento consciente.

Las personas pueden mejorar su respiración manteniendo un estilo de vida saludable. Esto incluye hacer ejercicio regularmente, evitar comidas grandes, mantener un peso moderado y dejar de fumar. Además, también pueden monitorear la calidad del aire en las áreas donde viven y trabajan, de esta forma pueden utilizar esta información para limitar su exposición a contaminantes y alérgenos que afectan la respiración.

Los ejercicios de respiración ayudan a disminuir el patrón de respiración de una persona y a mejorar la eficiencia pulmonar, no obstante, las personas deben intentar comenzar a practicar ejercicios de respiración cuando esta sea normal, no mientras experimentan dificultades para hacerlo.

Según healthline.com, existen ejercicios que pueden ayudar a mantener y aumentar la capacidad pulmonar, lo que facilita mantener nuestros pulmones saludables y obtener el oxígeno que tu cuerpo necesita.

Una de ellas la respiración diafragmática o “respiración abdominal”, involucra el diafragma, que se supone realiza el trabajo más pesado al respirar, para practicar la respiración diafragmática:

-Relaja tus hombros y siéntate o recuéstate.

-Coloca una mano sobre tu estómago y la otra sobre tu pecho.

-Inhala a través de tu nariz durante dos segundos, siente el aire moverse en tu abdomen y tu estómago moviéndose. Tu estómago debería moverse más que tu pecho.

-Exhala durante dos segundos a través de tus labios fruncidos mientras presionas tu abdomen.

-Repite los pasos.

La respiración con los labios fruncidos es la más común y puede reducir tu respiración, reduciendo el trabajo de respirar al mantener tus vías respiratorias abiertas por más tiempo. Esto facilita que los pulmones funcionen y mejora el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Para practicar la técnica de respiración con los labios fruncidos:

-Inhala lentamente a través de tus fosas nasales.

-Frunce tus labios, como si estuvieras enojado o si fueras a soplar algo.

-Exhala lo más lento posible a través de tus labios fruncidos. Esto debería tomar al menos dos veces el tiempo que te tomó inhalar.

-Repite los pasos.

Para mantener tus pulmones saludables la prevención es la mejor medicina, y trabajar para mantenerlos es mucho más eficiente que tratar de repararlos después de experimentar alguna dificultad. Para mantener tus pulmones saludables, haz lo siguiente:

-Deja de fumar y evita el humo de segunda mano o los irritantes ambientales.

-Come alimentos ricos en antioxidantes.

-Vacúnate, por ejemplo, con la vacuna para la gripe y la neumonía. Esto puede ayudar a evitar infecciones pulmonares y mejorar la salud de tus pulmones.

-Ejercita con más frecuencia, lo cual puede ayudar a que tus pulmones funcionen adecuadamente.

-Mejora la calidad del aire en interiores. Utiliza herramientas como filtros de aire en interiores y reduce los contaminantes como fragancias artificiales, moho y polvo.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticias en salud/Noticia al Día