MCM en Maracaibo: El 21-N se van a caer las caretas que no se han caído, pero la gente está clara

agosto 4, 2021 - 10:09 pm

El Zulia está sumergido en la tristeza, pero la gente de pie

La líder y fundadora del movimiento Vente Venezuela, María Corina Machado, visitó el Zulia para constatar los graves problemas que aquejan a los zulianos y por los que sufren todos los días: la crisis eléctrica, económica y social…

Desde el Colegio de Abogados del Zulia, la exdiputada de la Asamblea Nacional (AN) manifestó su preocupación por las condiciones en las que halló a lo que, en otrora, fue el primer motor de desarrollo del país debido a sus riquezas naturales. “Desde el día uno, había que quebrar el Zulia para enterrar a Venezuela. Eso se lo propusieron. Separar a la familia, arruinar a los productores. Por eso había que perseguir a los medios. Quieren que tiremos la toalla y que vivamos con la cabeza abajo”, manifestó Machado.

Agregó: “El terror que se vive en Santa Rita. Los comerciantes han tenido que bajar sus santamarías. Mucha gente no se atreve a decirlo, pero en Vente sí. Lo hemos dicho desde el día uno”.

De igual manera, cuestionó: “Hay mucha plata… señores. Hay mucha gente haciendo plata con el hambre de los venezolanos. Gente que, a punta de plata, se ha callado y se ha entregado. Creen que todo el mundo tiene un precio. El pueblo esta clarito porque aquí se cayeron las máscaras. Nos quieren hacer creer que esto es un país dividido. Mentira… Hay unos dirigentes que se pasaron para el otro lado; hay una división entre los que dicen que te resignes y aquellos que estamos con la sociedad venezolana”.

Sobre las próximas elecciones megaelecciones regionales del 21 de noviembre, Machado dijo: “Esa elección será una gran trampa. No es una elección ¿Tu cree que porque tú votes, elijes, o que ese gobernador o alcalde va a tener poder para cambiar tu vida? Se preguntó, mientras, al mismo tiempo, exclamó: ¡la gente no es boba!”.

Aseguró que el 21 de noviembre “se van a caer las caretas que no se han caído, pero, a su juicio, “la gente está clara”. Argumentó que el que participe en ese proceso electoral estaría desconociendo lo que calificó como el interinato de Juan Guaidó y, a su vez, a la Asamblea Nacional de 2015.

“Todo aquel que lleve al pueblo a una trampa, a una maniobra que favorezca la permanencia de Maduro en el poder, nos va a encontrar, hablando con la verdad por dura que sea. Somos muchos. Si aquellos quieren engañarnos para la cohabitación, con nosotros no cuenten”, sentenció la líder de Vente Venezuela.

Sobre las mesas de dialogo de la oposición en México a través de Noruega, MCM dijo que ella y su movimiento no fueron invitados a dichos encuentros. Sin embargo, detalló que ha sostenido conversaciones con los noruegos y que les ha manifestado su disposición de sentarse a dialogar, pero, únicamente, la salida del Gobierno de Nicolás maduro del poder.

“En Vente estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer, pero para sacarlos del poder. Aquí no hay nada que debatir, la ruta es una sola, la liberación. Si aquellos (refiriéndose a voceros del Gobierno de Maduro y algunos actores de la oposición) quieren engañarnos para la cohabitación, con nosotros no cuenten. No nos van a callar con el chantaje de una supuesta unidad. Hay que estar unidos para una sola cosa, librarnos y sacar a Maduro del poder. Para la liberación del país, para aquel que se comprometa, tenemos los brazos abiertos. Esa es la unidad, ese el propósito…”, enfatizó.

Sobre anteriores esfuerzos de la oposición al frente de Juan Guaidó y otros líderes para tratar de producir un cambio político en Venezuela, María Corina aseguró que no falló la política de apoyo y fuerza popular, sino los interlocutores. “Tenemos que encontrar a los buenos nuestros, para que, unidos, retomemos una dinámica de máxima presión. Que íbamos en el camino correcto, que tuvimos una enorme oportunidad en estos 2 años, que se dejó pasar o la entregaron. No me vengan con cuentos de que, como perdimos esta batalla, entregamos la guerra. Me estoy refiriendo a todo aquel que le dice al país: aquí no hay fuerza y no me refiero solo a políticos”, sentenció.

Finalmente, comentó: “Ahora, en una mesa de dialogo ¿dialogando qué? ¿En representación de quién? Quienes han caído en esa dinámica, no es que dividieron a la oposición, es que no son oposición. No son parte de la Venezuela indómita que no va a tirar la toalla. Los venezolanos nos estamos organizando para la salida de verdad”.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día