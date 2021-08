Matthew Mindler, exestrella infantil de cine, es encontrado muerto en EE.UU.

agosto 28, 2021 - 9:11 pm

Matthew Mindler, actor de 19 años conocido por su papel en la película ‘Our Idiot Brother’ (‘Nuestro estúpido hermano’, en español) del 2011, fue encontrado muerto la mañana de este sábado, después de ser reportado como desaparecido el miércoles, informa Fox News.

«Es con un corazón afligido que les comunico la muerte de Matthew Mindler, […] estudiante de primer año de la Universidad de Millersville. Nuestros pensamientos de consuelo y paz están con sus amigos y familiares en este momento difícil», escribió Daniel Wubah, rector de la universidad, en un comunicado.

La búsqueda de Matthew empezó este miércoles, después de que se comunicara su desaparición. El cadáver del joven fue hallado cerca del campus de la universidad en el municipio de Manor (condado de Lancaster, Pensilvania), y fue posteriormente trasladado al centro forense local, donde determinarán la causa de su muerte.

Mindler también protagonizó la telenovela estadounidense de la CBS ‘As the World Turns’ y el corto del 2013 ‘Frequency’, de Derek Mindle. El joven dejó la actuación en el 2016.

Police are asking for help in finding 20-year-old Matthew Mindler, a first-year student from Hellertown, PA, who has been missing since Tuesday evening August 24, 2021. Matt was reported missing to University Police late last evening after he did not return to his room (cont'd)👇 pic.twitter.com/dgU2UOXlUm

— Millersville University (@millersvilleu) August 26, 2021