Matt Damon confesó que dejó de usar un insulto homofóbico tras una lección que le dio su hija

El actor ganador del Oscar Matt Damon reveló que solía usar un insulto homofóbico, pero que dejó de utilizar esa palabra peyorativa unos meses atrás luego que su hija le indicara que no estaba bien, explicándole que era algo muy ofensivo contra la comunidad LGTB.

Damon contó que para él era normal usar la palabra “Faggot” (maricón), un término peyorativo que se usa para referirse a los homosexuales. “La palabra a la que se refiere mi hija se usaba comúnmente cuando yo era un niño y con un significado completamente diferente”, se justificó el intérprete en conversación con el diario The Sunday Times.

El actor dejó de utilizar este insulto cuando lo dijo frente a sus hijas y una de ellas se enojó con él. “¡Vamos, es una broma! ¡Lo digo en la película ‘Stuck on You’!”, argumentó el artista en el momento del altercado familiar. Fue entonces cuando su hija se levantó de la mesa y se dirigió a su habitación para escribir sobre lo peligroso que podía ser el uso del insulto.

El protagonista de “Stillwater”, de 50 años, contó que su hija “escribió un tratado muy largo y hermoso sobre lo peligrosa que es esa palabra. Yo dije: ‘¡Retiro el insulto!’ Entendí”.

Damon y su esposa Luciana Barroso tienen tres hijas: Isabella (15) Gia (12) y Stella (10). Luciana además tiene otra hija, Alexia (22), fruto de un matrimonio anterior. La pareja de Hollywood, que contrajo matrimonio en junio del 2005, se conoció dos años antes en Miami Beach, Florida, donde la argentina trabajaba como camarera en un bar de un hotel.

La admisión pública más reciente del actor hizo que mucha gente se confundiera sobre por qué eligió compartir ese hecho y por qué recientemente se dio cuenta de que era un insulto. Damon incluso ha retratado personajes LGBTQ+ en proyectos cinematográficos como “Behind the Candelabra”, que coprotagonizó con Michael Douglas.

Los usuarios no podían entender cómo es que la estrella de cine tardó tanto en darse cuenta de que esta palabra tiene una fuerte connotación negativa.

“El hecho de que la hija de Matt Damon tuviera que explicarle que decir un insulto está mal es una locura”, tuiteó un usuario. “Quiero saber qué palabra Matt Damon ha reemplazado ahora por maricón”, tuiteó el comediante Billy Eichner.

“He perdido algo de respeto por Matt Damon por dos razones: 1. Ser una persona educada en Harvard de 51 años que solo se dio cuenta de que usar insultos homofóbicos era algo malo hace ‘meses’; y 2. Ser lo suficientemente tonto como para pensar que era una linda historia que debería compartir con el mundo”, escribió otra internauta en Twitter.

Irónicamente, Damon también reconoció en la entrevista con el citado medio que las palabras a menudo se sacan de contexto, por lo que ha aprendido a “callarse más”.

El actor, que es oriundo de Boston y asistió a la Universidad de Harvard, dijo que la mayor atención de los medios a los comentarios de los famosos podría ser algo bueno, ya que lo hizo más cuidadoso con sus propias palabras. “Antes realmente no importaba lo que dijera, porque no era noticia. Pero tal vez este cambio sea algo bueno. Así que me callo más“.

Esta no es la primera vez que el actor hace enfadar al colectivo LGTBI. En una rueda de prensa en 2015, se declaró a favor de que los actores homosexuales se quedaran en el armario. Posteriormente, en una entrevista con la presentadora estadounidense Ellen DeGeneres, afirmó que sus comentarios habían sido malinterpretados por la prensa y que él sólo estaba diciendo “que los actores son más efectivos cuando son un misterio”.

Tiempo atrás, Damon fue criticado por decir sobre Harvey Weinstein: “Como padre de cuatro hijas, este es el tipo de depredación sexual que me mantiene despierto por la noche”. Sus palabras generaron molestia. Fueron muchos los que señalaron que el actor no debería necesitar ser padre para reconocer el accionar aberrante del entonces poderoso productor de cine, hoy condenado a 23 años de prisión por violación y abuso sexual.

