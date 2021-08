Más del 50% de los venezolanos apoya negociación en México, afirma Daticorp

agosto 8, 2021 - 9:57 am

Un estudio nacional de Datincorp Venezuela realizado el sábado 7 de agosto da cuenta que los venezolanos están de acuerdo con las negociaciones que adelantan los factores políticos para resolver la crisis que vive el país, y que ya se dijo serían en México, aunque todavía no se ha develado la fecha.

A la pregunta: ¿usted está de acuerdo con las negociaciones que están adelantando el gobierno y la oposición para comenzar a resolver la crisis del país?, 50,6% dijo que sí y 39,6% manifestó que no.

Poco más de la mitad, 50,5% dijo que aún confía en que el liderazgo político venezolano pueda encontrar una solución a la situación; 46,9% indicó que no.

Los venezolanos y las elecciones

A la pregunta: ¿qué tan decidido está en acudir a votar en las elecciones de gobernación y alcaldías del 21 de noviembre?, 50,1% dijo que está totalmente decidido a votar y 14% señaló que probablemente irá, lo que hace una sumatoria de 64,1%. El resto de las respuestas se dividió así: 15% dijo que no sabe, 5,5% que probablemente no irá y 14,6% que seguro no irá.

Otro dato que arrojó el sondeo de Datincorp es que 73,8% de los venezolanos considera que los partidos políticos deben desaparecer y dar paso a nuevos partidos políticos (43,9%) o transformarse por completo porque no sirven (29,9%). Solo 3,5% señaló que están bien como están.

69,5% de los encuestados manifestó haber sido afectado personalmente por el covid-19.

Este estudio es parte de uno mayor que solo está disponible para suscriptores. Agrupó la consulta por categorías: pandemia, liderazgo, crisis y negociaciones, elecciones e identidad política.

Datincorp entrevistó a 1.200 electores en 18 estados. En 24 horas concluyeron un estudio nacional de investigación que se actualizó en tiempo real en su plataforma.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

El Nacional