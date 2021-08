Más de 10 cohetes fueron lanzados desde Líbano hacia Israel, la mayoría interceptados (+Video)

agosto 6, 2021 - 6:40 am

Un ataque de cohetes desde el Líbano ha activado este viernes las sirenas en la región de Alta Galilea, en el norte de Israel, y en los Altos de Golán, cerca de la frontera con el país vecino. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, más de diez proyectiles fueron lanzados hacia territorio israelí y la mayoría de ellos fueron interceptados por el sistema de defensa aérea.

No se reportaron heridos ni daños materiales, pues los cohetes que alcanzaron el suelo israelí cayeron en áreas abiertas. Una fuente de seguridad libanesa comentó a Reuters que el ataque se efectuó desde la zona de Al Arqoub, cerca de la ciudad libanesa de Shebaa.

Los militares israelíes respondieron con fuego de artillería contra las zonas de las que se llevaron a cabo los ataques, que están bajo control de Hezbolá, y subrayaron que no dejarán sin respuesta las agresiones contra civiles.

Hezbolá ha reivindicado la autoría de los lanzamientos en un comunicado en el que afirma que fueron su respuesta a los ataques aéreos realizados por Israel el jueves, que impactaron contra áreas abiertas de Al Jarmaq y Al Shawakir, en el sur del Líbano.

WATCH: More than 10 rockets were fired from Lebanon into Israel, most of which were intercepted by The IDF Aerial Defense System. pic.twitter.com/tRlG7MCe0J

— Israel Defense Forces (@IDF) August 6, 2021