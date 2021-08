Marjorie de Sousa vuelve a la televisión como villana luego de diez años

agosto 20, 2021 - 1:46 pm

Diez años han pasado de la actuación de Marjorie de Sousa como Kendra Ferreti en la telenovela Amores Verdaderos. La actriz venezolana vuelva a la pantalla de Univisión como la nueva villana de la exitosa telenovela La desalmada la cual será estrenada el próximo 23 de agosto.

En una entrevista vía zoom para People en Español admitió que tenía muchas ganas de volver hacer un papel de villana y es que De Sousa ha demostrado, luego de dos décadas de carrera, que es una actriz muy versátil manejando papeles de buena y mala, pero es en este último que ella se siente más relajada, aunque tienen un peso muy importante ya que son los que enredan la vida de los demás en la historia.

La actriz sabia el reto que le esperaba no era nada sencillo, ya que el papel de Kendra Ferreti marco bastante en su momento. Aunque ambos personajes son los encargados de llevar la maldad a la historia, Marjorie señaló las marcadas diferencia entre ellas.

“Ahorita que las veo al aire no se parecen en nada, aunque somos malas las dos. Kendra es como impulsiva, como que no pensaba tanto las cosas, como que hacía, actuaba y mataba a todo el mundo; esta Julia es como más calculadora, piensa más las cosas, proyecta como quiere todo, busca a las víctimas, son bien diferentes” dijo la actriz para People en Español.

A pesar de estar muy emocionada por su nuevo papel, De Sousa puso algunas condiciones para aceptarlo, y es que como mamá era muy importante poder tener tiempo para estar con su hijo, aseguró que: “La verdad he tenido la oportunidad, cosa que me preocupaba mucho, porque cuando empiezas a grabar casi no tienes tiempo de nada y aquí se nos ha respetado mucho el tema de poder estar con mi hijo. De hecho, mi hijo se fue casi toda la novela conmigo a Malinalco a grabar”.

Marjorie se siente muy bendecida de volver al trabajo bajo la batuta del productor Alberto Castro y de pertenecer a un grupo y elenco de trabajo muy bonito.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia Al Día