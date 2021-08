Mario Isea, precandidato a la Alcaldía de San Francisco: «Quiero renovar la esperanza de la ciudad»

agosto 4, 2021 - 5:46 pm

El exembajador de Venezuela ante España, Mario Isea, en entrevista exclusiva con Noticia al Día, expuso el panorama general de las próximas elecciones estatales y municipales del 21 de noviembre, haciendo énfasis principalmente en el proceso de selección de candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y de su precandidatura a la alcaldía del municipio San Francisco del estado Zulia.

También opinó sobre la estadía de la Misión Exploratoria de la Unión Europea en Venezuela con el propósito de verificar si en el país hay las condiciones óptimas, transparentes y legales para llevar a cabo unos comicios electorales.

Isea, con respecto a sus expectativas de cara a las elecciones internas del 8 de agosto, afirmo sentirse contento de estar participando en la contienda debido a que le ha permitido tener un contacto directo con el pueblo del municipio San Francisco. Con el mismo pensamiento desde hace 14 años, cuando intentó ser alcalde del municipio, Isea mantiene su propuesta; la cual consiste en convertir a San Francisco en una ciudad comunal, moderna y productiva, en donde cada sector, social o económico pueda participar, convivir y aportar al desarrollo integral del municipio.

El quien también fue diputado de la Asamblea Nacional desde el 2006 hasta el 2011, manifestó su satisfacción al ser postulado a la alcaldía del municipio sureño por varias Unidades de Batalla Hugo Chávez (Ubch) tras estar 7 años lejos de la ciudad ejerciendo la labor de embajador de Venezuela en España.

El precandidato aseguró que, de ganar las elecciones, su gestión se basará en ser un “alcalde en la calle”, mencionó que su objetivo es ir hacia las comunidades y escuchar sus peticiones o solicitudes para cumplirlas. Indicó que este perfil es el que necesita el municipio de San Francisco para renovar “su esperanza”.

Isea plantea dedicar una semana de cada mes a las siete parroquias del municipio, un día de la semana por parroquia, para encontrarse con los habitantes y atender sus necesidades.

Aseguró que no debe haber temor por la posibilidad de producirse un relevo en la conducción de la alcaldía. “A todos los trabajadores de la alcaldía de San Francisco les hago un llamado, no tienen nada que temer, en caso de relevar al actual alcalde, yo no seré alguien sectario ni tampoco discriminaré a nadie, yo solo quiero lo mejor para la ciudad. Yo los acompañare por la lucha de sus derechos”, refirió.

Propuestas para “modernizar la ciudad”

El ingeniero químico, que también ejerció como profesor universitario, enfatizó que el municipio San Francisco debe ser una “fortaleza educativa” y que se deben crear instancias para impulsar la inversión e innovación para desarrollar la ciudad sureña. Isea informó que, de ser elegido como alcalde, piensa crear una Dirección de Innovación que canalice el emprendimiento en la ciudad, junto con proyectos especiales de desarrollo económico y cultural.

“En las comunas hay mucho talento, no debemos permitir que esos talentos se fuguen, que se vayan del municipio, del Zulia o de Venezuela. Hay que crear condiciones materiales para que las personas puedan convivir y desarrollar sus emprendimientos, producir e innovar para el beneficio de la ciudad”, expresó Isea.

En materia educativa y deportiva, Isea mencionó que piensa establecer un plan de becas deportivas para estimular a los jóvenes. Expresó que, si llegase a concretar el proyecto, se llamaría Plan de Becas Deportivas Betulio González, la cual serviría como estímulo para incentivar a la juventud a desarrollar su talento.

El exparlamentario mencionó que su propuesta es seguir la corriente de llevar a San Francisco a ser una ciudad “inteligente”, en cuanto a desarrollo económico, educativo y tecnológico se refiere, sin abandonar la vertiente comunal. Puntualizó que tanto como el sector empresarial e industrial, pequeños o medianos productores, junto con la inversión extranjera son fundamentales en su visión de gobierno para impulsar al municipio. Resaltó que uno de sus principales objetivos es que los proyectos de la ciudad de San Francisco sean incluidos en los convenios internacional que tiene el Gobierno venezolano.

“En medio del afán de introducir la modernidad, hay que rescatar la tradición de la ciudad, San Francisco puede ser un municipio modelo en lo comunal y en el área de agricultura urbana. La ciudad debe ser una ciudad de verdad, con una fuerte estructura educativa e infraestructura de salud, quiero que el municipio tenga una policía de primera calidad, Polisur podría volver a ser el referente policial del país”, indicó el exdiplomático.

Añadió: “Otra de las propuestas es fortalecer el cuerpo de bomberos para que puedan abordar todos los aspectos de seguridad en la región. Está todo servido para relanzar a la ciudad como un modelo socio productivo. Tenemos que impulsar los proyectos agroproductivos, sea en el área pesquera y agricultura. También la zona industrial debe ser repotenciada al promover las inversiones extranjeras y nacionales”.

Fallas en los servicios públicos, ¿qué propone para solucionar la problemática?

Isea resaltó el problema de la electrificación del municipio sureño y de la región zuliana, ante las constantes fallas del servicio y los reportes, por parte de los ciudadanos, de transformadores que explotan, el exdiplomático expresó que la alcaldía debe tener un banco municipal de transformadores. Resaltó que, siguiendo su misma corriente, el precandidato a la gobernación del estado Zulia y actual alcalde del municipio Mara, Luis Caldera, anunció, en su programa de gestión, realizar una planta de fabricación y reparación de transformadores, para hacer frente a la problemática eléctrica que padece todo el estado Zulia.

En cuanto al suministro de agua potable, servicio el cual es el que presenta más fallas e inconvenientes en el estado, Isea señaló que se están deteriorando los márgenes de los ríos, por lo tanto, enfatizó que hay que reforestarlos y proteger los embalses en Burro Negro, Manuelote y Tres Ríos. También mencionó que hay que repotenciar las plantas de tratamiento, añadiendo que la solución de este problema no se trata de que las personas “limpien” el vital líquido al mezclarlo con alumbre, si no que la alcaldía tiene que asegurarse que el agua suministrada sea de calidad.

Ante estos inconvenientes que aquejan tanto al zuliano en general, el precandidato propone una ruta de cisternas comunales, la cual trata de una moto reforzada para transportar en un cajón un tanque con mil litros de agua, el equivalente a cinco pipas. “Si logramos disponer de una flota de cisternas y cisternitas se puede establecer mediante con una planificación de las comunidades, una ruta de suministro de agua comunal y no especulativa, para transportar el vital líquido a los sectores más necesitados», expresó.

Siguiendo el esquema de este proyecto, el exdiputado del parlamento venezolano indicó que, mediante el uso de una moto, se trasladará este funcionamiento hacía el sector transporte del municipio, aseguró que están desarrollando un modelo el cual consiste en una moto con un cajón en donde cabrán cinco personas, las cuales podrán ser trasladadas desde Barrio Adentro hasta la vía principal. Isea explicó que estas propuestas surgieron al interactuar con la comunidad de San Francisco.

En cuanto al tratamiento de desechos sólidos, el exparlamentario mencionó que actualmente se necesita un plan, el cual denominó “basura 0 y moscas 0”, que consistiría en definir el tipo de desechos que se producen y en que zonas, para así poder aplicar tecnologías de clasificación y de reciclaje para convertir a la basura en un recurso rentable, siempre y cuando sea, a nivel tecnológico, bien tratada; lo que producirá que muchos desechos sean reutilizables. “La basura puede ser un rubro rentable para el beneficio del municipio, se pueden rescatar minerales valiosos”, refirió.

Camino hacía las elecciones del 21 de noviembre; expectativas y consideraciones

Isea considera que su campaña política de cara a las elecciones internas del Psuv ha transcurrido de una manera “satisfactoria y tranquila” cumpliendo con todas las normas, sin enfocarse en las situaciones o por menores que pueden generar otros candidatos. Afirmó que, al acercarse a la comunidad, pudo conocer la esencia, virtudes, valores, inconvenientes, necesidades y demás para impulsar al municipio. “Calificó de humana y admirable mi campaña, debido a que he recibido mucho amor y cariño por parte de la gente”, mencionó.

Recientemente se pudo conocer que fueron postulados más de 100 mil candidatos por el Psuv para los comicios internos, el cual contará con 5.108 centros de votación y más de 5 mil mesas activas, también, según informó el día de ayer el vicepresidente del partido Diosdado Cabello, el 95 % de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (Ubch) han sido verificadas y habilitadas, mientras que el cinco por ciento restante se encuentran aún en revisión.

Ante esto, Isea considera que estas elecciones internas que se celebrarán el próximo 8 de agosto, se llevaran a cabo en igualdad de condiciones. “El partido confía en la honestidad de los dirigentes, confió en que nadie caerá en la tentación de realizar conductas ventajistas el próximo domingo,” expresó.

Con respecto a las elecciones estatales y municipales del próximo 21 de noviembre, Isea cree que en Venezuela existen condiciones más democráticas que en cualquier otro país. Opina que, ante la presencia de una Misión Exploratoria de la Unión Europea, enviada por su alto representante Josep Borrell, para establecer si en el país hay condiciones legítimas y transparentes para llamar a elecciones, es importante que la comunidad internacional, específicamente la UE, haya reconocido el “avance” que se «evidenció» en la última elección parlamentaria. Al tiempo, agradece que los diplomáticos europeos se encuentren en el país demostrando su interés para que se lleven a cabo unas elecciones dignas de reconocimiento.

Diego Morales

Noticia al Día