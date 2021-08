Mariela Celis anuncia la tercera temporada de En tu cama o en la mía

agosto 10, 2021 - 3:51 pm

La animadora y conductora de televisión, Mariela Celis, informó a través de una rueda de prensa vía zoom este martes 10 de agosto, que la tercera temporada de su programa «En tu cama o en la mía», se estrenará el próximo 15 de agosto a las 9:00 pm por las pantallas de Venevisión y tendrá invitados de lujo.

Mariela Celis compartió en un ameno encuentro con los medios de comunicación, entre ellos Noticia al Día para realizar el lanzamiento de la tercera temporada del espacio “En tu Cama o en la mía”, pues se estrena – bajo medidas de bioseguridad- en pantalla de Venevisión con un invitado muy especial, pues se trata del primer actor Jorge Palacios, quien confesará todos esos secretos que el público siempre ha querido conocer , en ese set que ha recibido a primeras figuras, celebridades, de diferentes ámbitos desnudando en él sus almas.

“En esta nueva temporada de En Tu Cama o En La Mía, venimos con una serie de invitados muy interesantes, de gran trayectoria y reconocidos por su talento, tendremos deportistas, cantantes, músicos, actores, presentadoras, etc…Sé que la van a disfrutar muchísimo”, afirmó Mariela.

¿Quiénes serán las personalidades de diferentes ámbitos, que veremos desfilar en ese set y que entrevistarás en este nuevo ciclo?

Te voy a mencionar a algunos de los invitados que podrán ver muy pronto por Venevision, como la directora Elisa Vegas, el futbolista Renny Vega, el cantante de Caramelos de Cianuro, Asier Cazalis, el primer actor Jorge Palacios, la bailarina del pueblo venezolano, Yolanda Moreno Rafucho el Maracucho, Judith Castillo y muchos más.

¿Cómo puedes definir la experiencia que has vivido al entrevistar a todas estas personalidades, en las temporadas anteriores del programa, a modo de aprendizaje, balance?

Para mí conducir En Tu Cama O En La Mía ha sido y es una gran experiencia. Además de ser un aprendizaje, significa poder conocer de una manera más íntima, no sólo la carrera profesional de cada uno de los invitados, sino también la vida personal de cada uno de ellos. Aquí hablamos de sus inicios, de las dificultades por las que pasaron para alcanzar el éxito, de los momentos más importantes en sus carreras, sin duda es un programa que deja un mensaje muy bonito e inspirador.

¿Alguna anécdota o vivencia durante la realización del programa, que te gustaría compartir?…

Una anécdota recurrente es que cuando el invitado se pone sentimental o llora, a mí también se me salen las lágrimas y me conmuevo tanto como ellos. Es decir se me hace agua el guarapo y a veces no aguanto el llanto.

¿Qué cambios puedes afirmar que se operaron en ti, tras la etapa más dura de esta pandemia, cuando trabajábamos todos los días desde la casa? Porque definitivamente está pandemia cambió al mundo…

Yo tuve varias etapas durante la pandemia, al principio la detesté, no lograba adaptarme al encierro siendo tan activa, me sentía como un pájaro en una jaula. Pero luego la agradecí muchísimo, logré conectarme conmigo desde el punto de vista espiritual. La calma me trajo reflexión, análisis y el descanso me permitió dedicarme un poco más a mí.

Cuéntanos ¿qué planes tienes con tu novio , a mediano plazo?.

Mi novio sigue en Venezuela por unos meses más, así que durante este tiempo seguiremos compartiendo y visitando diferentes lugares de nuestro país. La idea es seguir mostrándole, lo bueno de Venezuela.

Entre tus invitados tendrás a un Chyno Miranda por la situación que ha vivido en los últimos meses?

Nos encantaría, aunque estamos trabajando con artistas que están en Venezuela opero si Chyno está aquí con gusto lo invitaremos.

¿Y del Zulia a quien llevarías a tu cama?

Me encantaría a un Neguito Borjas, una Lila Morillo por ejemplo.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día

Ernestina García/nota de prensa Venevisión

Noticia al Día