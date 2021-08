María Corina Machado sobre diálogo en México: «no nos representan»

agosto 15, 2021 - 3:45 pm

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, se pronunció este sábado sobre el «memorándum de entendimiento» firmado en México entre miembros del gobierno y la oposición venezolana y aseguró que estos factores no representan la voluntad de los venezolanos.

«Con esa firma, al reconocer a Jorge Rodríguez como representante del ‘gobierno de Venezuela’, ellos, los firmantes, le han puesto la lápida al Interinato», aseguró Machado mediante un audio.

La dirigente manifestó su indignación que, resaltó, se produce a escasas horas de conocerse la versión completa de la opinión de la exfiscal de la Corte Penal Internacional.

«Allí se confirman los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro y los jerarcas de la tiranía. Por eso, el régimen, en su obsesión por permanecer en el poder como sea, necesita arrancarse esa calificación de criminal y de usurpador, y precisamente eso es lo que busca con la firma de este oprobioso memorando de entendimiento», señaló.

Destacó tres razones por las que considera repudiable este documento. Primero, por su inutilidad para los ciudadanos. «Esto no va a resolver una sola de las urgencias de los venezolanos. En Venezuela no se acabarán el hambre, la miseria, la violencia, ni tendremos una moneda y un ingreso que valga, hasta que las mafias no salgan del poder. Todo lo demás son paños calientes y migajas para los colaboracionistas», criticó.

Lee también: Mujeres y niñas afganas temen volver a “días oscuros” con la llegada de los talibanes

Segundo, por su indignidad. «Sacrifica años de lucha y miles de vidas. De un plumazo, unos cuantos individuos reniegan los logros y sacrificios de un movimiento de millones de venezolanos; la resistencia frente a las farsas electorales del 2018 y el 2020, el mandato del plebiscito del 16 de julio de 2017, las movilizaciones y protestas hasta lograr el desconocimiento a un régimen usurpador, y el reconocimiento a un gobierno interino».

Tercero, por su hipocresía. «Este memorando esconde un propósito ruin; le entrega todo lo que la tiranía quiere: una farsa electoral en noviembre que continúe con una convocatoria a una elección presidencial en el 2024. Es decir, 3 años de impunidad y estabilización a la tiranía y destrucción para nuestra nación y para la región».

Machado recalcó que la salida del gobierno de Nicolás Maduro pasa por la aplicación de la justicia. «La presión interna y la aplicación implacable de la justicia internacional contra los criminales que usurpan el poder, para así obligarlos a la verdadera negociación: la de su salida», concluyó.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de El Nacional