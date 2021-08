María Conchita Alonso insultó a Pepe Aguilar : «Inconsciente» e «ignorante»

agosto 10, 2021 - 9:47 am

La actriz María Conchita Alonso no se quedó callada a la hora de hablar de Pepe Aguilar durante una entrevista con Sale el sol, en la que la actriz de Hollywood dio su parecer acerca de la actitud del cantante frente a la pandemia del coronavirus.

El cantante está exigiendo a sus empleados que se vacunen contra la COVID-19 si quieren trabajar para él: «respeto mucho la decisión de cada quien, pero la respeto siempre y cuando esas decisiones no afecten a terceros», dijo desde sus redes. «El hecho es que la gente se sigue muriendo y no digan tarugadas de que es una conspiración mundial».

Fanática de las teorías conspiratorias acerca de esta pandemia y contraria a las vacunas, María Conchita Alonso ha confesado con anterioridad que cree que hay «un grupito de élite» que lo que quiere es «ir desapareciéndonos», entre los que se encontrarían Bill Gates y George Soros, y así habló del mismísimo Pepe Aguilar: «Es muy inconsciente. Es un hombre ignorante. No sabe la realidad», afirmó.

A sus 64 años, insiste en que jamás se pondrá la vacuna: «¡Muero antes!», exclamó y afirmó que siente deseos de agredir a los padres cuando ve a sus hijos con cubrebocas: «Cuando veo a los niños con las máscaras puestas, yo quiero caerle a golpes a los padres».

También salió en defensa de Paty Navidad, quien después de ser una gran portavoz de las teorías conspiratorias, se contagió: «Ella jamás ha dicho que no cree en el virus, ella dice lo mismo que yo: no creemos mucho en lo que dicen respecto al virus. Creemos que es una ‘plandemia’, no es una pandemia, y por supuesto que lo cree y le dio, como me dio a mí. La gente lo malinterpreta».

People en español