Mango y cambur: las frutas más económicas del mercado

agosto 16, 2021 - 11:45 am

El mango y el cambur son las frutas más económicas del mercado. Sus precios se han mantenido estables en los últimos meses.

Un kilo de cambur en Maracaibo oscila entre el millón y dos millones de bolívares, mientras que un kilo de mango se consigue al igual que la piña en dos millones de bolívares, pero podría variar de acuerdo al tamaño de la fruta y el lugar donde se compre.

Un melón cuesta 2.840.000 bolívares y su precio puede variar de acuerdo a su tamaño, según vendedores.

Otras frutas como la guayaba, la fresa, parchita, patilla están por la nubes. Los zulianos han tenido que dejar de consumirlas porque su prioridad es la comida.

Roberto Medina, contó que cada mañana se va caminando hasta la frutería y compra un cambur para el potasio. «No tengo para comprar un kilo ni una mano de cambur, entonces le pido al sr de la tienda que me venda uno para no perder la costumbre».

Dora Montiel, contó que en años anteriores, en su casa no faltaba el jugo de frutas, ahora acompañan el desayuno, almuerzo y cena con agua, pues no les alcanza para darse ese lujo. «Sabemos lo que significa el consumo de frutas para el ser humano, pero ni nos alcanza para la comida, menos nos alcanza para comprar frutas», refirió.

Según los nutricionistas, el consumo de frutas es importante y vital para el organismo, sin embargo, la crisis ha hecho que en Venezuela pocos sean los afortunados de consumirlas.

«Cuando llego a una frutería me da dolor no poder llevarlas, en estos momentos la prioridad son las ramas verdes y verduras cuando se puede para preparar los alimentos de los muchachos. No podemos gastar más de eso en una fruta», esplicó Nereida Castellanos, ama de casa.

«Una de las cosas más tristes que vive el venezolano es no poder alimentarse como es debido y esto lo hace vulnerable ante las enfermedades que circulan en su entorno», aseguró Andrés Morales,dueño de una verdulera.

Los vendedores de frutas aseguran que venden de acuerdo a los precios que les colocan los grandes mayoristas. «Si me la venden cara, tengo que venderla cara porque cómo obtengo ganancia, explicó Miguel Sánchez, vendedor de una frutería en la C-2 del municipio Maracaibo.

