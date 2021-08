Magnus Cort Nielsen se alzó en la sexta etapa de la Vuelta a España

agosto 19, 2021 - 9:44 pm

El danés Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) ganó este jueves la sexta etapa de la Vuelta a España.

El vigente campeón, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) se volvió a vestir el maillot rojo de líder de la general

Roglic llegó a meta en el Alto de la Montaña de Cullera con el mismo tiempo que el ganador danés, y ahora aventaja en 25 segundos al español Enric Mas, en 36 al colombiano Miguel Ángel López y en 41 al también español Alejandro Valverde, todos ellos del Movistar.

Quinto en la general aparece el colombiano del Ineos Egan Bernal, también a 41 segundos. El pelotón dio alcance al grupo de cinco escapados justo antes de la abrupta subida final en Cullera, en la costa mediterránea.

Roglic despojó así del preciado maillot al francés Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) tres días después de haberlo perdido.

El aspirante esloveno a proclamarse tricampeón de la Vuelta fue el único del grupo de favoritos en aguantar el ataque del danés en la subida final: Mas finalizó a cuatro segundos, Michael Matthews (BikeExchange) a seis segundos, y Bernal (Ineos-Grenadiers) a 8 segundos.

El viernes, la Vuelta afronta su primera gran etapa de montaña, con seis subidas en el recorrido, entre ellas dos de primera categoría; el puerto de La Llacuna, poco después de iniciarse la etapa, y una llegada en el alto del Balcón de Alicante (8,4 kilómetros al 6,2% de pendiente media).

🎥Disfruta de las mejores imágenes on board de la etapa 6 de #LaVuelta21 gracias a Europcar 😊

🎥The best images from the riders camera's in today's stage to Cullera thanks to Europcar 🤘 pic.twitter.com/dUGyUtigR7

— La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2021