Luka Doncic firmó una extensión con Mavericks por más de 200 millones

agosto 10, 2021 - 3:13 pm

La estrella eslovena Luka Doncic acordó prolongar su contrato por cinco años y 207 millones de dólares con su actual equipo en la NBA, Dallas Mavericks, información que ya fue confirmada por el propio basquetbolista en una conferencia virtual desde su país natal.

El base de 22 años, una de las grandes figuras del basquetbol mundial actualmente, quedará unido de esta manera a los Mavs para buscar su primer título desde que llegó a la NBA en 2019, acotando que la extensión entrará en vigor a partir de la Temporada 2022-2023.

Luka Doncic y Mavericks

«Hoy es un sueño hecho realidad», dijo Doncic a ESPN. «Me siento honrado y emocionado de permanecer en Dallas como parte de los Mavericks y agradezco el apoyo de los fanáticos».

🎥: “It’s a really special moment.” – @luka7doncic during his opening statement from today’s press conference. @ATT | #MFFL pic.twitter.com/yncNiwATAr

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 10, 2021