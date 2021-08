Los talibanes decretan «amnistía general» en Afganistán y animan a las mujeres a colaborar con ellos

agosto 17, 2021 - 5:34 am

Un miembro de la comisión cultural de los talibanes, Enamullah Samangani, anunció este martes en la televisión estatal afgana, ahora en manos de los talibanes, una «amnistía» general para todos en Afganistán. Especialmente para los funcionarios públicos, a los cuales exhortaron a volver a trabajar, dos días después de haber tomado el poder en Afganistán.

Y animó a las mujeres a participar o, al menos, a colaborar con su gobierno. «El Emirato Islámico no quiere que las mujeres sean víctimas», añadió, utilizando el término con que se autodenomina el régimen talibán en Afganistán. «La estructura del gobierno no está todavía del todo clara, pero según la experiencia, debería haber un liderazgo totalmente islámico y todas las partes deberían unirse», explicó.

Aparte de la gran cantidad de afganos que se ha estado agolpando en el aeropuerto de Kabul para intentar salir del país, muchos afganos se han recluido en sus casas ante el temor que inspira la nueva llegada de los talibanes. Si bien no ha habido informes de enfrentamientos o de abusos en Kabul, muchos recuerdan todavía las prácticas del anterior gobierno talibán, que incluía lapidaciones, amputaciones y ejecuciones públicas.

Los talibanes, no obstante, han tratado de proyectar en los últimos años una imagen más moderada, aunque muchos afganos siguen siendo escépticos. Ahora parecen querer tranquilizar a la población y evitar más huidas generalizadas. Sin embargo, Samangani no abundó en detalles, quizá porque el público ya conoce las reglas del rigorismo islámico que pretenden imponer. «Nuestro pueblo ya es musulmán, no estamos aquí para convertirlos al Islam», dijo.

Lea también: UE y OTAN abordarán crisis de Afganistán este martes

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

DW