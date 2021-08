Los 76ers de Filadelfia contrataron al veterano Andre Drummond

agosto 4, 2021 - 10:02 pm

Los 76ers de Filadelfia se hicieron de los servicios del pívot Andre Drummond, un veterano con nueve años de experiencia en la NBA, informaron este miércoles 4 de agosto.

No se dieron a conocer los términos del acuerdo que anunciaron los Sixers, pero se sabe que Drummond se une a Filadelfia después de que disputó la temporada 2020-21 con Cleveland y los Lakers de Los Ángeles.

El jugador de 2,08 metros y 125 kilogramos, quien ha sido elegido dos veces al Juego de Estrellas, utilizará el número 1 con los Sixers.

Disputó 46 encuentros como titular durante la temporada pasada, promediando 14.9 puntos, 12 rebotes, 1.4 robos y 1,1 bloqueos, que le hicieron tener una media de 27 minutos jugados por partido.

hope you ready for the next episode. pic.twitter.com/jjMy0RcEur

— Philadelphia 76ers (@sixers) August 4, 2021