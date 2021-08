«Lo que dice la mamá de mi hijo es falso, siempre hemos estado en contacto» Padre del niño venezolano raptado en Ecuador

agosto 9, 2021 - 10:15 am

El caso del niño Cristopher Enrique Atencio Ferrer, de 5 años, pica y se extiende. Esta vez, el padre del menor también contactó a este medio de comunicación para desmentir lo relatado por la progenitora.

«Yo, Jorge Atencio, debo precisar que dicha aseveración es del todo falsa, ya que todo el tiempo he estado en contacto permanente con la madre de mi hijo, la señora gilisbeth ferrer, la cual me aprobó de manera verbal el viaje de nuestro hijo por cuanto ella se trasladaría en días posteriores hacia Colombia para reencontrarse con el niño y compartir nuevamente la custodia. Cabe destacar que ella se ha comunicado los días 05/08/2021, 06/08/2021 y 07/08/2021, con nuestro hijo via WhatsApp por medio de mi teléfono celular y de lo cual poseo pruebas claras y precisas», informó el hombre a través de la mensajería de nuestro medio digital.

Como se recordará, el pasado 7 de agosto, familiares de la madre del menor denunciaron ante nuestro portal el rapto del niño, quien habría sido llevado por su padre sin ningún consentimiento.

En la denuncia indicaron que el progenitor aprovechó los días que le tocaban cumplir con su hijo, debido a que tenía una medida de visita en Ecuador. Ante los señalamientos, Ferrer se dirigió a un medio del referido país y relató lo sucedido que, ahora es desmentido por el padre del pequeño.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día