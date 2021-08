Leopoldo López: “Freddy Guevara nunca debió estar preso”

agosto 16, 2021 - 11:32 am

El dirigente político de la oposición venezolana, Leopoldo López, aseguró este lunes 16 de agosto que el encarcelamiento durante más de un mes de Freddy Guevara en El Helicoide, “fue injusto y arbitrario”.

“Freddy Guevara nunca debió estar preso. Su encarcelamiento fue injusto, arbitrario; así como lo han sido el de decenas de luchadores por la libertad y la democracia en Venezuela. A todos ellos mi profundo afecto” manifestó Leopoldo López en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter.

El dirigente opositor venezolano, Freddy Guevara, fue excarcelado la noche de este domingo 15 de agosto, luego de pasar más de un mes detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) de El Helicoide, en la ciudad de Caracas.

Guevara manifestó “Hasta ahora yo no tengo información de que me hayan dado una medida humanitaria, todos estos días estuve incomunicado, no tengo ninguna información política”, al mismo tiempo en donde expresó que tras su salida del Sebin hará “todo lo posible para ayudar a Venezuela desde cualquier espacio que yo pueda aportar”.

