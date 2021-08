Le caen encima en redes al actor Jaime Camil por su nuevo look

agosto 1, 2021 - 12:42 pm

Las redes sociales no perdonan. Ahora le tocó el turno al actor mexicano Jaime Camil, reconocido por ser el protagonista de telenovelas exitosas como: Por ella soy Eva, telenovela que protagonizó junto a Lucero, La fea más bella y la serie Juana la Virgen, entre otras. El artista se hizo tendencia y fue duramente criticado por postear una imagen con un particular look.

Las reacciones no se hicieron esperar y le cayeron encima llamándolo señora, pues su foto era muy extraña según los cibernautas. Ustedes…¿ qué opinan?

Camil goza de una excelente carrera artística, ahora se encuentra grabando una película. «Me llegó la oferta directa de ser el villano principal en la película de Steven Soderbergh, al lado de Zoe Kravitz», dijo emocionado a People en español. «¡Obviamente me fui de nalg..!».

La cinta actualmente se encuentra en posproducción y pondrá a Camil en las carteleras de todos los cines a nivel internacional, cumpliendo otro más de sus sueños.

«En la vida todo se acomoda; la vida siempre tiene un plan B», dice recordando lo difícil que fue la cancelación de su programa en la cadena CBS el año pasado. «La vida acomoda las piezas mucho mejor que tú».

