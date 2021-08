Las estrellas de ‘Volver al futuro’ se reencuentran 36 años después del estreno de la saga (+Fotos)

agosto 25, 2021 - 6:47 am

Los protagonistas principales de ‘Volver al futuro’, Michael J. Fox y Christopher Lloyd, se han vuelto a ver cara a cara este lunes, 36 años después del estreno de la primera entrega de la icónica trilogía cinematográfica.

El reencuentro tuvo lugar durante la convención anual de cultura pop Awesome Con, que se llevó a cabo entre el 20 y el 22 de agosto en Washington D.C., en EE.UU.

Los presentes en el evento aprovecharon para fotografiarse junto a los ‘viajeros en el tiempo’ e incluso subir al legendario DMC DeLorean. Las imágenes publicadas en las redes sociales no tardaron en hacerse virales y recibieron miles de ‘me gusta’.

Fox y Lloyd, de 60 y 82 años respectivamente, suelen celebrar este tipo de reencuentros para recaudar fondos para causas benéficas o para celebrar un aniversario de la saga, ofreciéndoles a los fans una rara oportunidad de ver a ‘Marty McFly’ y a ‘Doc’ juntos una vez más.

Y es que el coguionista y director de la trilogía, Robert Zemeckis, en el transcurso de todos estos años ha mantenido firme su decisión de que jamás habrá una cuarta película, recuerda el sitio Movieweb.

