Juan Pablo II, el Papa más amenazado de la historia moderna

El mundo amaneció en alerta por la amenaza que recibió desde Francia el Papa Francisco. Aunque no es la primera vez, no deja de ser grave en un mundo donde parece que la vida tiene cada vez menos valor y respeto.

Amenazan al Papa Francisco con carta que llevaba tres balas 9 milímetros

De acuerdo al diario El Tiempo de Colombia, Carabineros de Milán informaron que interceptaron una carta proveniente de Francia y dirigida al papa Francisco que contenía tres balas de calibre 9 milímetros, con un mensaje sobre los movimientos financieros del Vaticano.

En días pasados se conoció un informe de la Santa Sede en Roma que revelaba las propiedades, más de 5.000 en toda Europa, que posee el Vaticano. También se supo recientemente de las acusaciones contra el cardenal Giovanni Angelo Becciu, hechas por el propio Vaticano, por el uso irregular de US$ 412 millones.

La carta amenazante fue interceptada en el centro de clasificación postal de Peschiera Borromeo, en la provincia de Milán, e inmediatamente intervinieron los Carabineros del departamento de San Donato Milanese, que abrieron una investigación bajo la autorización de la fiscal adjunta de Milán, Alessandra Cerreti.

Según la prensa italiana, la carta contiene tres balas de calibre de 9 milímetros y un mensaje relativo al último caso de presuntas irregularidades financieras en el Vaticano, sobre el que hace algunos días se abrió un juicio contra varias personas y el cardenal defenestrado por Francisco, Angelo Becciu.

La carta fue enviada desde Francia y el destinatario estaba escrito con bolígrafo, apenas legible, aunque se podía identificar: ‘Papa-Ciudad del Vaticano, Piazza S. Pietro en Roma’.

El ISIS amenazó al Vaticano y ‘decapitó’ al papa Francisco en una foto difundida en las redes en 2017

En noviembre del 2017 el Estado Islámico (ISIS) amenazó a través de las redes son habituales pero la última ha desatado el pánico en el Vaticano. En esta ocasión, el ISIS ha publicado una imagen donde muestra al papa Francisco decapitado. Este suceso se da pocos días después de que el grupo terrorista amenazase con atacar el Vaticano durante las próximas navidades.

Al Qaeda amenazó a Benedicto XVI por sus palabras sobre Mahoma en 2006

Al Qaeda ha colocado al Papa y al Vaticano en su punto de mira. Ayer, dos organizaciones ligadas a la red terrorista de Osama bin Laden en Irak amenazaron de muerte a Benedicto XVI como venganza por la alusión a Mahoma que hizo, la semana pasada, en un discurso en la Universidad de Ratisbona (Alemania) y en el que, citando a un emperador bizantino, comentó que el profeta del islam solo trajo «lo malo e inhumano».

Primero, el Consejo Consultivo de los Muyahidines de Irak, la organización creada por Abú Musab al Zarqaui y que agrupa a seis formaciones terroristas iraquís, amenazó ayer con «romper la cruz» y destruir «las murallas de Roma».

En un comunicado en internet, los radicales amenazaron: «Le decimos al servidor de los cruzados (el Papa): Espere la derrota que usted ve todos los días en Irak, Afganistán y Chechenia. Decimos a los infieles y a los tiranos: (…) Seguiremos con layihadhasta que la bandera de Alá ondee en el mundo entero».

‘ROMPER LA CRUZ’

«Romperemos la cruz y no habrá más opción que elegir entre el islam o la muerte», continúa el texto, en el que se promete «conquistar Roma como se conquistó Constantinopla» y se acusa al Papa de «estar en la órbita» de EEUU.

Además, Ansar al Sunna, otro grupo iraquí de Al Qaeda, también amenazó al Papa en su web. «Le reservamos la espada en respuesta a vuestra arrogancia», dijo el grupo un comunicado, en el que advirtió a los cristianos: «Vuestro Papa, apoyo de Satán en el Vaticano, está orgulloso hoy de su odio a los musulmanes. El día está próximo en que los ejércitos del islam derribarán las murallas de Roma».

Antes, dos grupos menores de Al Qaeda, el Ejército de los Muyahidines y la Liga Yihadí de Irak, ya amenazaron al Pontífice en internet.

Juan Pablo II, el Papa más amenazado de la historia moderna

El miércoles 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II, recibió cuatro disparos en frente de unos treinta mil fieles durante una audiencia semanal en la Plaza San Pedro ubicada en el corazón de la Ciudad del Vaticano. Dos proyectiles le alcanzaron y se alojaron en su estómago, otro le alcanzó el brazo derecho y el último le rozó la mano izquierda. El Sumo Pontífice tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia dado que las balas que habían alcanzado su abdomen habían producido una perforación intestinal, su estado era grave debido a la pérdida de sangre, pero tras la larga intervención pudo sobrevivir.

El atacante fue identificado como Mehmet Ali Ağca, un joven de origen turco de tan solo 23 años, pero con una larga trayectoria criminal internacional. El intento de asesinato fue catalogado como atentado terrorista. Si bien hoy en día no se conocen los motivos exactos del ataque, existen varias versiones. Y es que el mismo Mehmet Ali Ağca dio varias declaraciones contradictorias en sus múltiples interrogaciones, entre ellas que el Papa era la “reencarnación de todo lo capitalista”.

La relación cronológica de los atentados o amenazas sufridas por Juan Pablo II :

El primer atentado, apenas conocido, se produjo en la Basílica de Guadalupe, en 1979 en México, donde Fernando Alvarez Tejada iba a colocar una bomba.

El 2 octubre 1979 – Mientras Juan Pablo II anuncia en Nueva York un próximo viaje a Brasil, una carta anónima es recibida en la oficina del FBI de Newark para avisarde un hipotético atentado al Papa por las Fuerzas Nacionales de Liberación puertorriqueñas. En un domicilio denunciado se encontró unametralleta y diversa munición.

El 16 febrero 1981 – Momentosantes de llegar el Pontífice al estadio de Karachi (Pakistán) se registra una explosión a escasos metros de donde iba a oficiar la misa.El terrorista murió por la deflagración.

13 mayo 1981- Dos balas disparadas por el turco Ali Mehmet Agca hieren de gravedad al Papa mientras presidía la audiencia general de los miércoles en la plaza de San Pedro.

12 mayo 1982 – El sacerdote integrista español Juan Fernández Krohn es detenido en el santuario mariano de Fátima (Portugal), tras abalanzarse sobre el Pontífice con una bayoneta.

El 2 marzo 1983 – Juan Pablo II inicia un viaje a Centroamérica, gira marcada por las amenazas contra su integridad física, como las lanzadas por los grupos ultraderechistas paramilitares de Guatemala.

El 21 mayo 1983 – Un artefacto explosivo destruye la tribuna levantada para su Santidad en un barrio periférico de Milán, donde Juan Pablo II daría una misa al día siguiente.

El 6 mayo 1984 – Un estudiante surcoreano de 22 años dispara una pistola de juguete contra el vehículo que transportaba a su Santidad por las calles de Seúl.

El 25 noviembre 1986 – Un joven de origen irlandés es detenido en Brisbane, capital de Queensland (Australia), con cinco «cócteles molotov» que tenía preparados para atentar contra el Pontífice, mientras realizaba un viaje pastoral a Australia.

El 10 septiembre 1990 – La oposición al Gobierno de Costa de Marfil tenía preparado un plan para asesinar este día al Papa en Yamusukro, durante la inauguración de la basílica Nuestra Señora dela Paz, según confirmó el presidente de este país africano, Houphouet Boigny.

El 11 enero 1995 – El presidente de Filipinas informa de la detención de dos personas sospechosas de constituir un peligro para la seguridad de Juan Pablo II, que el 11 de enero de 1995 inició un viaje al archipiélago filipino, Papua-NuevaGuinea, Australia y Sri Lanka.

El 20 junio 1998 – Se halla una falsa bomba debajo del escenario en la Plaza de los Héroes de Viena (Austria) donde el Papa tenía previsto celebrar una misa. A lo anterior hay que unir alarmas sobre eventuales atentados, que después se desvelaron infundadas, en la mayor parte de sus 102 viajes y»proclamas» de desconocidos grupos que amenazaban con matarle durante la visita al país.

Así ocurrió durante la última visita a Croacia (en junio de 2003),cuando un desconocido grupo islámico amenazó con matarle cuando visitase la zona cercana a Bosnia.

Algunos de sus antecesores también sufrieron atentados, como Pablo VI, que sufrió dos, aunque salió ileso de ambos.

Uno fue en 1964 en Bombay (India) y el segundo en 1970 durante su viajea Manila (Filipinas). Un total de cuarenta y cuatro papas murieron a lo largo de la historia de forma violenta, entre ellos figuran: TeodoroII, en el 897; Juan X, en el 928; Benedicto VI, en el 974; Juan XIV, enel 984, y Gregorio V, en el 999.

