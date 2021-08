La policía intervino y atendió al salsero Lalo Rodríguez por su fuerte estado de embriaguez

agosto 26, 2021 - 10:10 am

Es una de las voces de oro de la salsa. La música de Lalo Rodríguez quien ha recorrido el mundo por sus románticas letras y melodías inconfundibles y recordado por el clásico Devórame otra vez, se vuelve noticia por un percance debido a su alcoholismo.

Pero esta semana, el artista puertorriqueño era noticia por un triste episodio con la policía de su país en una carretera del municipio de Trujillo Alto, aledaño de San Juan.

Al parecer y según reveló el informativo Noticentro de Wapa TV, el intérprete de «Devórame otra vez» vagaba en un alto estado de embriaguez, lo que provocó la llamada a la policía para que interviniera.

Uno de los máximos exponentes del género de la salsa tuvo que ser llevado al hospital para que fuera atendido debido a su estado.

Al pedirle declaraciones, el artista se mostró muy molesto y criticó a los medios por informar solo de lo negativo y no resaltar sus momentos cumbre como cantante.

»Todos están pendiente a las cosas malas, pero no se acuerdan que metí el 18 de julio en Río Grande las fiestas patronales, las cerré, fue espectacular, y el 25 en Guánica. De eso no se acuerdan, ¿verdad?», dijo visiblemente intoxicado.

Un comportamiento por el que el artista ha estado en entredicho, pero que también ha contado con el apoyo de anónimos y famosos que han querido tenderle una mano.

Entre ellos, Manny Manuel. Luego de que el Negociado de la Policía de Puerto Rico interviniera, el artista pidió que no le juzgaran y fueran compasivos con Lalo a través de un mensaje en sus redes.

«Hoy me tomo este atrevimiento de hacer saber que cuando se me aprieta el alma, cuando me veo en un espejo, es inevitable meditar y que unas lágrimas se adueñen de mi rostro… Por consiguiente, me tomo la osadía de pedirles comprensión, empatía, conmiseración con mi amado hermano Lalo», escribió Manny.

Él ha vivido en primera persona los estragos del alcoholismo y lleva un mes de tratamiento de rehabilitación domiciliario en una casa familiar. Con sus palabras ha querido solicitar el apoyo y entendimiento por encima de cualquier crítica injusta.

Lalo reconoció en el pasado haber tenido ciertas adicciones pero también que ya las había superado. Toda la fuerza y pronta recuperación para él, uno de los registros más altos de la salsa a nivel mundial.

People en español