La imagen de Yulimar Rojas promociona los Juegos de París 2024

agosto 9, 2021 - 11:42 am

La venezolana Yulimar Rojas es una de las principales imágenes que promociona los Juegos Olímpicos de París 2024.

La cuenta oficial de los próxima cita olímpica, que se celebrará en la capital francesa en tres años, colgó su primer post tras culminar el evento en Tokyo 2020, y una de las atletas que aparece es la criolla.

La reina del salto triple también colgó la imagen en sus redes sociales, donde recibió respaldo de sus seguidores.

たくさんの感動をありがとうございました

Thanks @tokyo2020 for all the emotions ✨

Merci #Tokyo2020 pour ces émotions

Quel plaisir de retrouver les #JeuxOlympiques

Quel plaisir de vibrer autour du sport ! pic.twitter.com/bcGdBLwnnq

— Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2021