La foto de una fiesta en cuarentena que pone a Alberto Fernández contra las cuerdas (+Foto)

agosto 13, 2021 - 7:20 pm

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se encuentra en el ojo del huracán debido a la filtración de una foto tomada en el mes de julio del año 2020, en la que se aprecia al jefe de estado celebrando el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, acompañados de varios amigos, en un momento en el que el país estaba con máximas restricciones de confinamiento debido a la pandemia del covid-19.

En la imagen se puede ver a doce personas (más uno más que es el que capturó la fotografía) reunidos alrededor de una mesa en el comedor de la quinta presidencial. Ninguno está con tapabocas, un elemento primordial de cuidado obligatorio a nivel mundial en esta pandemia.

Fernández implementó una de las cuarentenas más estrictas del mundo a partir de marzo de 2020, cerrando parques públicos, suspendiendo casi todos los viajes nacionales e internacionales y no permitiendo ningún tipo de reunión social. Luego de que se filtrara la foto este jueves en un canal de la televisión local, los líderes de la oposición amenazan con iniciar un proceso de juicio político en el Congreso, argumentando que el presidente violó las regulaciones que estableció para contener la propagación del virus.

El presidente argentino habló por primera vez de la fiesta por el cumpleaños de su esposa y reconoció que fue para celebrar la ocasión: “El 14 de julio Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”.

Lee también: La policía de Nicaragua tomó a la redacción del diario La Prensa (Foto+Video)

Por su parte, el jefe del gabinete de ministros de Fernández, manifestó que “Es evidente que se cometió un descuido, que se cometió un error, que no debería haber pasado y que estuvo mal».

Lo que la mano derecha del presidente define como «descuido» y «error» es, en realidad, un delito en términos de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que el propio Fernández firmó a partir de marzo de 2020 para limitar los movimientos de la población y contener la pandemia del covid-19.

«A los idiotas les digo que la Argentina de los vivos se terminó; al que viola la cuarentena le va a caer todo el rigor de la ley, porque es una persona muy peligrosa que está exponiendo a todos los demás», dijo Fernández en aquellos días, además de asegurar que él personalmente se encargaría de «encerrar» a quienes no cumplieran con la ley. «No se puede ser tan estúpido y poner en riesgo a la gente», añadió en otra ocasión.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Juan Molina

Noticia al Día