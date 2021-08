La excanciller de Colombia habla de su nuevo libro: «La venezuela que viví»

agosto 27, 2021 - 2:14 pm

María Ángela Holguín, excanciller de Colombia, recientemente hizo el lanzamiento de su nuevo libro ‘La venezuela que viví’. Este texto representa un recuento de las vivencias de Holguín tuvo por diez años, mientras fue funcionaria diplomática en el vecino país.

En dicha década la exfuncionaria fue embajadora en Caracas y luego canciller, por ello su obra ofrece una mirada sobre la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez y el posterior gobierno de Nicolás Maduro.

En diálogo con La FM, María Ángela Holguín habló sobre su nueva obra literaria y también recordó algunos momentos de su trabajo diplomático en Venezuela.

En su relató la exfuncionara reconoció que en su momento llegó a tener un mayor conocimiento sobre Hugo Chávez, que sobre Juan Manuel Santos. Según Holguín, esto se debe a que fue embajadora en Caracas y esto le permitió tener un contacto más cercano con Chávez.

Tiempo después Juan Manuel Santos le pidió que hiciera parte de su equipo, pero para ese momento ella no había tenido un contacto cercano con el expesidente Santos. «Para ese momento me llamó y me habló de política exterior, pero yo realmente no conocía a Santos, creo que para esa época conocía más a Chávez».

¿Criticas al general (R) Mora por sus reparos contra el proceso de paz?

La excanciller Holguín también se refirió a los cuestionamientos que el general retirado Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante del Ejército Nacional y miembro del equipo negociador del Estado que firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, realizó en contra de dicho proceso.

María Ángela Holguín indicó que cuando se escuchan las declaraciones del general (R) Mora, tras haber firmado el acuerdo de paz, se generan cuestionamientos sobre el por qué permaneció en un proceso en el que aparentemente no estaba no estaba de acuerdo.

«Él (Mora) ha estado haciendo una critica permanente a todo y uno se pregunta, por qué siguió a ahí y por qué firmo un acuerdo del que no estaba de acuerdo. Esa es mi reflexión, creo que tal vez tuvo que retirarse antes y no criticar algo que luego firmó».

¿Dificultades de seguridad en Venezuela?

Holguín comentó que uno de los episodios más álgidos que vivió en materia de seguridad, fue cuando se puso una bomba contra el consulado en Caracas, «fue una situación de que evidenció que los problemas internos de Venezuela ya estaban tocando a Colombia».

De igual manera, la exfuncionaria del gobierno de Juan Manuel Santos recordó que ella fue amenazada de muerte en Venezuela. Este hecho fue puesto en conocimiento cuando el canciller le reportó que se estaba planeando un atentado para matarle.

«En ese momento me avisaron que había un atentado para matarme y me indicaron que ya había sicarios organizados para asesinarme, pero con todo y ello seguimos adelante pues el expresidente Uribe mandó un equipo de seguridad que me acompañó mientras estuve allá».

¿Relación diplomática con Venezuela era clave?

María Ángela Holguín comentó que en la primera conversación con Juan Manuel Santos sobre Venezuela, ella le manifestó que era un error no hacer el esfuerzo de mantener una buena relación diplomática con el vecino país.

«Para ese momento estaba el tema de la frontera, temas comerciales pues muchas empresas colombianas vivían del comercio con Venezuela y también había una gran cantidad de Colombianos que estaban en ese país».

Para ese momento, Holguín le recalcó a Juan Manuel Santos que era necesario usar el camino de la diplomacia y le manifestó que ella no podría hacer una contribución a un gobierno si desde el principio no sugería tomar el camino d ela diplomacia.

