La Asamblea de Nueva York no buscará acusar a Cuomo después de su renuncia

Los legisladores de la Asamblea de Nueva York suspenderán la investigación de juicio político del gobernador Andrew Cuomo a la luz de su promesa de dimitir de su cargo por denuncias de acoso sexual, dijo el viernes el presidente Carl Heastie en un comunicado.

La Asamblea, controlada por los compañeros demócratas de Cuomo, abrió la investigación de juicio político en marzo después de que al menos dos mujeres que anteriormente trabajaban para el gobernador hicieran públicas sus denuncias de que Cuomo las había acosado sexualmente. La decisión significa que Cuomo no enfrentará la perspectiva de una prohibición de postularse nuevamente para un cargo electo en Nueva York.

Un informe condenatorio publicado este mes por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, también demócrata, concluyó que Cuomo había violado la ley estatal y federal al besar, manosear o hacer comentarios lascivos a al menos 11 mujeres, incluidas sus asistentes y un policía estatal.

Cuomo dijo en un video ampliamente visto transmitido el martes que renunciaría después de una década dirigiendo el estado y dejaría el cargo en dos semanas. Ha negado haber acosado a nadie, aunque ha reconocido que algunas mujeres se sienten incómodas al participar en lo que caracterizó como esfuerzos bien intencionados para mostrar afecto, lo que atribuyó en parte a su educación italoamericana.

Heastie dijo que la investigación de juicio político ya no era necesaria ya que su propósito era «determinar si el gobernador Cuomo debería permanecer en el cargo».

También dijo que los abogados han informado a los legisladores que la constitución del estado no permite a la legislatura acusar a un funcionario electo que ya no está en el cargo; muchos observadores han señalado que la constitución no aborda explícitamente ese escenario.

Lindsey Boylan, una ex asistente que fue la primera mujer en acusar públicamente a Cuomo en diciembre, calificó la decisión de la Asamblea como una «salida injusta».

«El público merece conocer el alcance de las fechorías y los posibles delitos del gobernador», escribió en un comunicado compartido en las redes sociales.

Algunos legisladores también objetaron, argumentando que Cuomo puede y debe ser acusado incluso después de dejar el cargo. El asambleísta Ron Kim, demócrata y crítico frecuente de Cuomo, dijo que publicaría un memorando legal explicando por qué la ley permite el juicio político.

De ser acusado en la Asamblea, Cuomo habría enfrentado un juicio en el Senado estatal, que también tiene una mayoría demócrata. Una condena permitiría a los legisladores prohibir a Cuomo volver a ocupar un cargo público en Nueva York.

Antes de su renuncia, Cuomo parecía casi seguro que sería acusado y destituido de su cargo, ya que los legisladores demócratas lo abandonaron luego del informe de la oficina de la procuradora general Letitia James.

La investigación de juicio político no se limitó a las acusaciones de acoso.

Los investigadores también estaban examinando por qué la administración de Cuomo retuvo datos que mostraban el verdadero alcance de las muertes en hogares de ancianos durante la pandemia de coronavirus, así como si Cuomo usó indebidamente los recursos estatales para escribir una memoria publicada.

Si bien estaba incompleta, la investigación había reunido suficiente evidencia para probablemente resultar en un juicio político si Cuomo no hubiera renunciado, dijo Heastie. La evidencia se entregará a las «autoridades investigadoras pertinentes», dijo Heastie, aunque no indicó si los hallazgos se harán públicos, como han propuesto algunos legisladores.

Cuomo ha negado haber actuado mal con respecto a los datos de los asilos de ancianos, así como a su libro.

Aún enfrenta posibles investigaciones criminales de varias fiscalías de distrito.

Una ex asistente, Brittany Commisso, presentó una denuncia penal contra Cuomo ante la oficina del alguacil del condado de Albany la semana pasada, alegando que la gobernadora le tocó el pecho en la Mansión Ejecutiva en noviembre.

Cuomo ha negado haberla acariciado y su abogado particular ha tratado de desacreditar su historia.

La vicegobernadora Kathy Hochul, demócrata, se convertirá en la primera gobernadora del estado cuando sustituya a Cuomo. Anunció el jueves que tiene la intención de postularse por un período completo en 2022.

Con información de Reuters