Kanye West lanza su nuevo álbum ‘Donda’, con Marilyn Manson, DaBaby y Jay-Z

agosto 29, 2021 - 6:41 pm

El nuevo álbum de Kanye West, “Donda”, finalmente apareció en los servicios de streaming a primera hora del domingo, días después de un tercer evento de escucha pública del álbum – pero justo a tiempo, tal vez, para adaptarse a las muchas canciones del LP sobre Dios y la religión.

La canción “Jail”, que aparece en segundo lugar en el álbum de 27 pistas -después de una breve introducción en la que una mujer repite “Donda”, el nombre de la difunta madre de West, docenas de veces- incluye un verso del mentor del rapero de 44 años, convertido en enemigo, Jay-Z, que West estrenó (para sorpresa de muchos) en su primer evento “Donda” el mes pasado.

Para el tercer evento, celebrado el jueves por la noche en el Soldier Field de Chicago, West había sustituido el verso de Jay-Z por uno de DaBaby, que recientemente provocó críticas generalizadas con comentarios homófobos. En Chicago, West también invitó a Marilyn Manson a aparecer, incluso cuando el veterano rockero se enfrenta a múltiples demandas por acusaciones de agresión sexual y otras conductas inapropiadas.

En Spotify, Manson está acreditado como coautor (bajo su nombre real, Brian Warner) en “Jail” y también en una pista adicional listada, “Jail pt 2″, que no estaba disponible para el streaming a primera hora del domingo. “Jail pt 2″ está disponible en YouTube, aunque no como parte de la lista de reproducción oficial de West “Donda”; la pista cuenta con un verso de DaBaby, así como una voz que se asemeja a la de Manson.

West publicó una imagen en Instagram que parece ser una captura de pantalla de una conversación de texto con el gerente de DaBaby, en la que el gerente le dice a West que no había autorizado el cameo de DaBaby.

Otros artistas que aparecen en “Donda” -el seguimiento de West de “Jesus Is King” de 2019 y su décimo LP de estudio en general- incluyen a The Weeknd, Lil Baby, Playboi Carti, Young Thug, Kid Cudi, Jay Electronica, The Lox y el difunto Pop Smoke. Chris Brown está acreditado como co-compositor de un tema, “New Again”. Entre los productores a los que se atribuye la contribución están Swizz Beatz, Gesaffelstein, Boi-1da y Mike Dean, cómplice de West en el estudio desde hace tiempo.

LA Times