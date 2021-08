Juan Guaidó: La oposición insistirá en México para una solución a la crisis venezolana

agosto 21, 2021 - 2:13 pm

El líder opositor Juan Guaidó, anticipó este viernes que en el diálogo que empezó el 13 de este mes en México, entre oficialistas y opositores, “podría surgir la solución a lo que la catástrofe venezolana representa para América”. Así lo hizo saber en una entrevista exclusiva para El Universal de México.

Así mismo, señaló que de lograrse un acuerdo para rescatar la democracia venezolana y avanzar a comicios libres, justos y verificables, el proceso repercutirá en la democratización de Cuba y Nicaragua.

La negociación de ambos bandos venezolanos en la capital mexicana, cuya primera etapa se realizó del 13 al 15 de este mes y la segunda será del 3 al 6 de septiembre próximos, será crucial para el hemisferio, recalcó en la entrevista, que se realizó entre Caracas y San José en un enlace de audio y video por internet.

El siguiente es un extracto de la entrevista:

¿Se juega usted su última carta en México?

—La democracia siempre tiene espacio de lucha, conquista y desarrollo. En Venezuela no estamos en una contienda de tú a tú. Esa es una distorsión que se ha querido vender. Nos agrupamos para construir unidad y, en este momento, con la Plataforma Unitaria como oposición legítima.

Lidero este proceso para recuperar la democracia y equiparar la vulnerabilidad con la que nos enfrentamos. Mientras estamos conversando, mi equipo sigue en la clandestinidad.

En los medios de comunicación venezolanos no se me puede llamar ni siquiera por mi nombre o hacer referencia, porque censuran al medio.

Una mesa de negociación no es un acuerdo: es una propuesta para solucionar la terrible catástrofe humanitaria de Venezuela, recuperar la democracia y convertir la ruta electoral en una solución si hay condiciones y garantías.

Reducir esto simplemente a Juan Guaidó y a la alternativa democrática sería minimizar un proceso muy complejo que nos ha tomado años consolidar.

Queremos discutir garantías políticas y electorales, cronograma electoral, levantamiento progresivo de sanciones (de EEUU), respeto a la Constitución, resarcir a las víctimas, cese de la violencia y seguimiento al proceso.

Si se fracasa en México y Maduro siga inamovible, ¿hay plan B?

— No partimos de la buena fe (del Gobierno (…) Para los venezolanos, lamentablemente, que no haya acuerdo significa profundizar el conflicto. Maduro no puede gobernar, no tiene cómo.

Que se evite o diluya el acuerdo sería negativo para los venezolanos y mayor presión. El conflicto es muy doloroso, sólo comparado con indicadores de países en guerra.

¿Funciona el proceso en México si la oposición está dividida y con opositores que se dicen excluidos?

—Eso es propaganda. Esos sectores están sancionados por la Unión Europea, por Estados Unidos, por recibir sobornos y secuestrar partidos políticos. Difícilmente se les puede decir oposición.

La Plataforma es la legítima. Lo demás es la clásica maniobra de crear divisiones artificiales, generar opositores a su medida y aparentar que no hay verdadera oposición.

María Corina Machado, principal opositora venezolana, dijo a este diario que su comitiva negociaría en México la coexistencia con Maduro. ¿Será así?

—El escepticismo natural de cualquier dirigente genera contrapesos. Venezuela no quiere otra fallida negociación. Necesita un acuerdo para orientar al país.

Nuestra historia ha sido resistir democráticamente. En Venezuela hay conciencia plena de quiénes son responsables del desastre y la tragedia que sufrimos.

La lucha no violenta y constitucional por la democracia y la libertad es constante en Venezuela y se mantiene intacta. Ha tenido altos y bajos ante el ataque incesante. No podemos como sociedad acostumbrarnos a que los derechos sean conculcados.

Al caso de Venezuela se sumaron en 2021 las crisis en Cuba y Nicaragua ¿Qué se juega la región en este panorama?

—Están en juego los derechos fundamentales de los ciudadanos de América Latina y el Caribe. Hoy vemos un declive del régimen cubano y del nicaragüense (…) Hay consecuencias directas, más allá de financiar la desestabilización regional.

Si no tomamos conciencia plena de la importancia de defensa de la democracia y de los derechos humanos, vamos a ver cómo impactan en América Latina y el Caribe, directa e indirectamente.

La democratización de Venezuela, Nicaragua o Cuba repercutirá no sólo en la de Venezuela, Nicaragua y Cuba, sino que consolidará la democracia en la región.

¿Por qué se escogió a México como sede?

—Para nosotros era bastante amigable México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos incluso o cualquier país europeo. Se buscó un espacio en el que ambas partes pudieran sentirse dispuestas a negociar.

Creo que la Ciudad de México y el gobierno de México han hecho una labor importante en demostrar, digamos, independencia de alguna manera, o neutralidad de cara a ambas partes en este momento y a este proceso que, con lo que representa e implica y más lo que significa para los venezolanos, es muy importante que se mantenga de esa manera, lo cual agradecemos.

La mayoría de Venezuela necesita una solución a esta catástrofe e incluso el continente. Es una necesidad global y así lo muestra la presencia de Rusia y Holanda. Es claro el interés del mundo entero de acompañar este proceso de solución.

¿México es clave como estación negociadora para resolver la catástrofe?

—Podría surgir la solución a lo que la catástrofe venezolana representa para América. La sede es importantísima y que mantenga neutralidad e imparcialidad de cara al proceso. Hacemos votos para que continúe de esa manera, como lo ha hecho hasta este momento y lo cual, insisto, agradecemos, y que sea algo constructivo para los venezolanos y para América Latina.

México es profesional en sus relaciones internacionales y esperamos que pueda aportar de manera constructiva y positiva.

¿Cuál es su expectativa para septiembre, luego de que Diosdado Cabello lo calificó en televisión de ladrón de ladrones y le advirtió que, con o sin México, debería pagar?

—Vamos a discutir la agenda de fondo, buscar mecanismos y alternativas para resolver el conflicto. Una negociación ‘de micrófonos’ difícilmente sería negociación. Vemos muy claro la necesidad del pueblo venezolano de la urgencia de una solución y vamos con toda disposición para lograr un acuerdo en este proceso que continúa y empieza el 3.

Vamos a ir a México a insistir en una solución.

El Universal Mx./ El Nacional