Joven discapacitada denunció que no la dejaron entrar a una tienda en Caracas (Video)

agosto 30, 2021 - 10:53 am

Una joven y la denuncia que hizo de su caso se hicieron tendencia y viral en las redes sociales, luego que le impidieran el paso a las tiendas Balú en el Centro Comercial Propatria en Caracas, por estar en sillas de ruedas.

Kelly Ayary grabó un video frente a una de las franquicias de la tienda Balú en Caracas, en la que cuenta que al intentar ingresar en la tienda la «pararon en seco» y le dijeron que no podía pasar por estar en silla de ruedas.

«Ustedes están viendo ahí a Balú, ¿no? Bueno, yo iba a entrar a comprar y me corrieron porque no se puede entrar con la silla de ruedas. Las personas en sillas de ruedas no pueden entrar a Balú», comentó en su video, que fue retuiteado 4.666 veces para dar a conocer tal situación.

Usuarios en las redes manifestaron su apoyo y le indicaron que debería realizar alguna acción judicial contra ellos, así como otros comentaron que les había pasado lo mismo.

«Saludos te entiendo a mi me ha pasado lo mismo hay lugares donde no dejan entrar a los que estamos en silla de ruedas», afirmó Miguel Terán.

Julio Cesar Hernandez Contreras dijo: «Y dónde aparece esa ley que dice que no se puede entrar en silla de ruedas, pues a denunciar esa arbitrariedad y boicot contra ese negocio que discrimina, joven y peor para ellos porque pierden una clienta y una venta»

En un segundo mensaje agradeció el apoyo recibido por esta acción que catalogó de discriminación y abogó porque no sigan pasando cosas como estas que afecten a las personas discapacitadas.

En el @Balumoda del Centro Comercial Propatria me pararon en seco en la entrada y me dijeron "con todo respeto,no puede pasar con la silla de ruedas". No me dejaron entrar por ir en silla de ruedas. pic.twitter.com/1eSs8DHVKt — Kelly Ayary (@K_Ayary) August 29, 2021

Muchísimas gracias a todos por el apoyo y la difusión. No más discriminación a las personas con discapacidad. https://t.co/OvyZCs0MW4 — Kelly Ayary (@K_Ayary) August 30, 2021

"Balú" es tendencia por éste videopic.twitter.com/AKs3Ilp3KO — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) August 30, 2021

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día