Joshua Kimmich seguirá en el Bayern de Múnich hasta 2025

agosto 23, 2021 - 10:31 am

El internacional alemán Joshua Kimmich renovó su contrato con el Bayern de Múnich hasta 2025, anunció este lunes el club bávaro.

Kimmich, capaz de jugar en la línea de atrás o en el medio del campo, tenía contrato con el vigente campeón de la Bundesliga hasta 2023.

Por el momento no se han ofrecido detalles sobre la renovación del jugador. El periódico Bild afirmaba el 5 de agosto que percibirá alrededor de 23,5 millones de euros (27,5 millones de dólares) al año, lo que hace de él uno de los jugadores mejor pagados del vestuario.

«Estamos encantados de que Joshua Kimmich siga en Múnich. Joshua se identifica totalmente con el Bayern», saludó en Twitter Oliver Kahn, presidente del directorio del club bávaro.

El Bayern había hecho de la continuidad de Kimmich una de sus prioridades. Kimmich se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas del mundo desde su fichaje por el Bayern en 2015, procedente del Leipzig.

El nativo de Rottweil debutó como internacional alemán en 2016. Suma 59 presencias con la Mannschaft.

Este verano europeo el club bávaro perdió a David Alaba, quien fichó libre de contrato por el Real Madrid. El Bayern intenta ahora que ese tipo de situaciones no se repitan con sus mejores jugadores.

🗣️ #Kimmich:

"The feeling I get from the club and from our coach, who has also signed a five-year deal, is one of security. Signing a coach on a five-year contract was also a sign. We are all looking forward to working together." #JK2025 pic.twitter.com/k8TeQvclQM

— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 23, 2021