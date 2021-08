José Luis Alcalá: “Tercera reconversión monetaria no solucionará la crisis económica”

agosto 5, 2021 - 12:29 pm

“Esta tercera reconversión monetaria no solucionará la crisis económica de Venezuela. Eliminar seis ceros a la moneda no acabará con el hambre de los venezolanos, no va mejorar los servicios públicos del país, no hará que los costos de las medicinas sean más asequibles y mucho menos resolverá el conflicto político”, de esta manera se pronunció el presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Zulia, José Luis Alcalá Rhode, ante el anuncio que efectuara esta mañana el gobierno de Nicolás Maduro sobre la nueva reconversión del bolívar.

Alcalá Rhode afirmó que la eliminación de los seis ceros a la moneda no ayuda a frenar el proceso inflacionario del país.

“La irresponsabilidad del gobierno sigue quedando al descubierto, una medida de alto impacto para la vida de los venezolanos se anuncia por redes sociales, y mucho menos lo hace el ente competente como es el Banco Central de Venezuela, se anuncia con un nuevo cono monetario, pero sin explicar un plan para la estabilización de la economía que ayude a frenar la inflación causada por la destrucción del aparato productivo, el ingreso y patrimonio de los ciudadanos”, manifestó.

Indicó que el poder adquisitivo fue pulverizado. “tenemos un dólar oficial que todos los días sube, devaluando cada día los salarios de los venezolanos, el control cambiario sigue golpeando el bolsillo de los ciudadanos”.

Aseveró que es necesario implementar verdaderas políticas y sobre todo tener la voluntad para resolver la crisis y reactivar el aparato productivo y el crecimiento de la economía nacional.

Lea también: Conoce al Bolívar Digital: Este es el nuevo cono monetario venezolano

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nota de Prensa