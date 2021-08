Jorge Rodríguez: Llueva, truene o relampaguee habrá megaelecciones el 21 de noviembre

agosto 21, 2021 - 9:33 am

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, desmintió este viernes que las elecciones municipales y regionales, pautadas para el 21 de noviembre, pudiesen ser aplazadas para la segunda semana de diciembre.

“O estás desinformado o estás desinformando: llueva, truene o relampaguee habrá megaelecciones el 21 de Noviembre desde las 6 de la mañana”, escribió Jorge Rodríguez en su cuenta de Twitter, en respuesta a un tuit del periodista Vladimir Villegas, quien señaló horas antes sobre que se trataba de un rumor.

“Corren versiones según las cuales se postergarían las elecciones de alcaldes y gobernadores, para la segunda semana de diciembre , y las de concejales y legisladores para el año próximo. Nada confirmado aún”, escribió el comunicador este viernes.

“Busca votos y no excusas. Te sugiero compres unas alpargaticas que lo que viene es joropo”, agregó Rodríguez en su respuesta a Vladimir Villegas.

El comunicador y exparlamentario, por su parte, no tardó en responder a Rodríguez. “Jorge, no busco votos y no soy candidato. No soy dado a inventar, como lo hacen algunos. El tema de la postergación ha estado en el ambiente, según fuentes que para mí son confiables. El experto en desinformar no soy yo”, respondió Villegas.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta Ejecutiva, también le respondió a Villegas. “El pueblo de Venezuela ya sabe lo que ocurrirá el 21 de noviembre: Fiesta electoral para que sea su voz la que guíe su destino en alcaldías y gobernaciones. Venezuela afianza la democracia participativa”.

F. Reyes

Noticia al Día