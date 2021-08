Jorge Martín se llevó su primera victoria en MotoGP en el GP de Estiria

agosto 8, 2021 - 11:20 am

El piloto español Jorge Martín (Ducati-Pramac), de 23 años, ganó este domingo desde la ‘pole position’ su primera carrera en MotoGP en el Gran Premio de Estiria, Austria, décima cita de la temporada.

Martín compartió el podio con su compatriota Joan Mir (Suzuki) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha), que aumenta su ventaja de 34 a 40 puntos al frente del Mundial al término de un GP interrumpido temporalmente tras un impresionante accidente que tuvo como protagonistas a Dani Pedrosa (KTM) y a Lorenzo Savadori (Aprilia).

"We were thinking to stop when I was 12, now I'm here!" – @88jorgemartin 🎙️#MotoGP's newest winner dedicates his success to his parents for their support and sacrifices! ❤️#MART1NATOR | #StyrianGP 🏁 pic.twitter.com/O14k7Tdq7h

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 8, 2021