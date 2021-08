Jorge Martín logró pole récord en el GP de Estiria de MotoGP

La omnipresencia de las Ducati en los puestos delanteros no es una sorpresa: en seis carreras en este circuito desde 2016, la marca italiana ha ganado cinco por una de KTM.

Con un crono de 1:22.994, Martín, que se ha perdido cuatro carreras este año por lesión, estableció un nuevo récord en este trazado.

Martín, de 23 años, destaca en esta parte del fin de semana: en Moto3 en 2018 logró la ‘pole’ en 10 de los 17 Grandes Premios. Con la de este sábado ya suma dos ‘poles’ en MotoGP, tras la conseguida en el GP de Doha a principios de abril.

Take a ride with @88jorgemartin at the #StyrianGP 🏁 as he breaks the all time lap record 🔥

