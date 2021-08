Jesús «Chuo» Torrealba: «Demandamos un diálogo que sea útil a la gente»

agosto 9, 2021 - 12:05 pm

La oposición venezolana y el Gobierno nacional se preparan para iniciar un diálogo o negociación en la ciudad de México, con la que esperan se destrabe «el juego político» y se resuelvan los problemas fundamentales del país.

El exsecretario de la mesa de la Unidad Jesús «Chuo» Torrealba cree necesario este diálogo entre ambos adversarios políticas, en el entendido que el conflicto no ha podido ser resuelto por otro método, pero significó que este estará limitado por una representatividad de cada sector y por ende lo condiciona.

«La nueva ronda de diálogo entre factores del conflicto venezolano que esta por iniciarse en México es un proceso limitado en su representatividad, pues de él no forman parte todos los «oficialismos» ni todas las «oposiciones». Esto no anula su utilidad, pero si la condiciona», argumentó a través de su cuenta en Twitter.

Para Torrealba, más que atender la «agenda politica», el diálogo debe atender las urgencias apremiantes de los venezolanos.

«El «diálogo» debería: Atender la situación de los migrantes y las causas del éxodo; Dar respuesta a la crisis sanitaria con foco en la vacunación anti-Covid; Articular a empresarios-trabajadores-Estado para activar la producción, mejorar el ingreso y detener la hiperinflación», apuntó.

Otro de los temas de interés debe ser el drama de la inseguridad, así como los desplazamientos internos forzados por las megabandas y el pranato y el costo que significa para la población la matraca policial en sus distintas modalidades.

A su juicio darle prioridad a la «agenda social» daría paso a un proceso de cambio real.

«Como ciudadanos creemos en la necesidad de apoyar el proceso de diálogo, PERO APOYARLO PARA ESTO QUE AQUI ENUNCIAMOS Y DEMANDAMOS: UN DIÁLOGO QUE SEA UTIL A LA GENTE, que de respuesta a las urgencias de todos y en particular de los más frágiles económica y socialmente», reiteró.

1) ¿Cree Ud. que el "diálogo" gobierno-oposición es "una farsa inútil"? ¿Que "no se llegará a ningún acuerdo" o que, si se logra, "no se cumplirá"? Pues sepa: Si tras un largo conflicto hay "diálogo" entre adversarios es porque no ha podido ser resuelto por ningún otro método…

— Jesus Chuo Torrealba (@ChuoTorrealba) August 9, 2021