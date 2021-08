Jasper Philipsen logró su segunda victoria en la Vuelta a España

agosto 18, 2021 - 2:35 pm

El belga Jasper Philipsen ganó al esprint este miércoles la quinta etapa de la Vuelta a España disputada entre Tarancón y Albacete (centro), mientras el estonio Rein Taaramäe perdió el maillot rojo de líder tras una caída, para beneficio del francés Kenny Elissonde.

A 12 kilómetros de meta, Taaramäe (Intermarché) se fue al suelo en una caída masiva que implicó a un centenar de corredores, antes de que pudiera volver a la carrera más de un minuto y medio después.

A pesar de sus esfuerzos, la distancia por cerrar era ya demasiado importante como para conservar el maillot de líder, que fue a parar a Elissonde (Trek), hasta el momento 2º en la clasificación general a solo 25 segundos.

⏯Una segunda victoria para @JasperPhilipsen y un cambio de líder a causa de una caída han marcado la quinta etapa de #LaVuelta21. Revívelo en 1'.

⏯Second sprint win for 🇧🇪 Philipsen and a new leader as a result of an important crash in the last km. The 1' summary.@gorouvy pic.twitter.com/mxXPyMNZG4

— La Vuelta (@lavuelta) August 18, 2021