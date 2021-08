Japón se tituló campeón del béisbol olímpico al blanquear 2-0 a Estados Unidos

agosto 7, 2021 - 2:08 pm

Masato Morishita lideró un impecable pitcheo, Munetaka Murakami bateó cuadrangula y Japón derrotó este sábado 2-0 a Estados Unidos en la final del béisbol olímpico para ganar la medalla de oro en Tokio 2020.

«Han sido unos Juegos Olímpicos muy especiales porque estábamos en casa. Todos en el equipo, todos los jugadores, teníamos un deseo muy fuerte de ganar esta medalla de oro», dijo el manager Atsunori Inaba en rueda de prensa. «Mostramos la fuerza del béisbol japonés al mundo».

Morishita cubrió cinco innings, en los cuales aceptó apenas tres hits, para imponerse en el pulso que tuvo sobre el montículo con Nick Martínez frente a las vacías tribunas del Estadio Yokohama por culpa de la pandemia de covid-19, que al final se llenaron de aplausos de voluntarios olímpicos mientras los campeones recibían sus preseas en el podio. Los locales acabaron con cinco victorias en igual número de presentaciones.

«Di todo lo que tenía», expresó el joven as de 23 años, lanzador de los Hiroshima Toyo Carp en la NPB (Nippon Professional Baseball).

El triunfo de Morishita fue preservado por Koudai Senga, Hiromi Itoh, Surugu Iwazaki y el cerrador Ryoji Kuribayashi, fundamental en la conquista dorada, con dos victorias y tres rescates.

Llegaba el oro entre los diamantes de béisbol, en una competición que quiso enviar un mensaje de ‘reconstrucción’ en tiempos duros al inaugurarse en Fukushima, epicentro de la tragedia de 2011, cuando un sismo de magnitud 9,0 y un gigantesco tsunami dejaron más de 18.500 muertos y provocaron el peor desastre nuclear desde Chernobil en 1986.

Martínez, pese a cargar con la derrota, estuvo a la altura, con cinco hits y una anotación permitida en seis entradas de trabajo, en las que repartió siete ponches y un pasaporte. Hizo valer su conocimiento de los bateadores de casa, pues milita con el Fukuoka Softbank Hawks de la NPB.

El jonrón de Murakami puso adelante a los japoneses en el tercer capítulo y la segunda rayita llegó en el octavo, producto de un error del centerfielder Jack López.

A primera hora, República Dominicana se llevó el bronce al batir 10×6 a Corea del Sur, campeón la última vez que el béisbol había estado en el programa olímpico hace 13 años.

Es el primer oro de Japón en el béisbol olímpico. Cuba se llevó la presea dorada en Barcelona-1992, Atlanta-1996 y Atenas-2004, Estados Unidos en Sídney-2000 y Corea del Sur en Pekín-2008, mientras que el mejor resultado nipón había sido la plata de 1996.

En pleno duelo entre Morishita y Jack Martínez, Murakami irrumpió con su vuelacercas para lanzar las esperanzas de Japón, que quedó fuera del podio en Pekín-2008 con Inaba como jugador.

Martínez sacó un gran cero en el cuarto inning. Masataka Yoshida y Seiya Suzuki dieron inatrapables en fila e Hideto Asamura negoció base por bolas para llenar las bases con un out. Un roletazo de Yuki Yanagita permitió forzar en el home a Yoshida y el diestro estadounidense acabó el episodio al pasar por la guillotina a Ryosuke Kikuchi. Morishita dio paso a los relevistas.

Senga, el primero de ellos, tuvo problemas de control al otorgar boleto a Tyler Austin y golpear a Eric Filia, aunque resolvió como lo hizo el resto del bullpen de Japón.

Los anfitriones remataron en el octavo capítulo ante Scott McGough. Tetsuto Yamada dio hit, avanzó por un toque de sacrificio y anotó por imparable de Yoshida y error en el tiro desde los jardines de López.

El béisbol desaparecerá de nuevo del programa olímpico en París-2024, aunque se espera que retorne en Los Angeles-2028.

Japón ha ganado 56 medallas en Tokio-2020, 27 de oro, 12 de plata y 17 de bronce. La del béisbol, sin duda, tendrá un lugar muy especial en la memoria de su gente.

Congratulations to @USABaseball!!!! #USA

Your #Tokyo2020 Silver Medalists 👏👏

And congratulations to Eddy Alvarez: only the 6th person in human history to win an Olympic medal in both the Winter and Summer Games 🤯#Baseball #Olympics #Silver pic.twitter.com/EAXfq1HVZj

— WBSC #Baseball ⚾ #Tokyo2020 (@WBSC) August 7, 2021