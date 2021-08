Insólita protesta de cuatro mujeres en Kabul frente a los talibanes (video)

agosto 17, 2021 - 1:10 pm

Cuatro mujeres protagonizaron este martes en Kabul una insólita situación de protesta en el Afganistán de los talibanes: alzaron su voz y levantaron carteles contra el nuevo régimen instaurado en el país desde el pasado domingo, en la que es la primera protesta de este tipo desde la nueva situación política que vive el país, según informó la agencia de noticias afgana Pajwok.

En el vídeo difundido por esta agencia de noticias, se ve como las cuatro mujeres protestan frente a un muro custodiadas por un talibán armado con un fusil. A unos pocos metros, un vehículo con otros talibanes armados parece también encargado de que las mujeres protesten sin que haya ningún incidente.

En la calles solo se ven hombres, algunos de los cuales parecen recriminarle al talibán armado que las cuatro mujeres estén allí lanzando sus consignas. Hasta un par de niños contemplan la escena junto a un adulto.

La situación de la mujer y el respeto hacia sus derechos en Afganistán tras la vuelta de los talibanes al poder es una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional.

En este sentido, los portavoces talibanes se han apresurado a anunciar un cambio de actitud hacia los derechos de las mujeres como el hecho de que las niñas y las mujeres pueden continuar yendo a la escuela o acceder a la educación superior, así como acceder al trabajo.

