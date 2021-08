Informalidad en Venezuela: Algunos oficios están pasando al olvido

agosto 16, 2021 - 7:07 am

En Venezuela el trabajo informal ha ido ganando cada vez más terreno, en medio de la crisis económica y la necesidad de generar más ingresos. No obstante, no todos los oficios reciben la misma receptividad que hace un tiempo atrás.

Hoy en día hay oficios que poco a poco han estado desapareciendo, dejaron de ser prioridad para los venezolanos, cada vez es menos común encontrar relojeros, zapateros, entre otras, incluso en lugares donde antes era habitual encontrarlo.

Sin embargo, algunos trabajadores de dichos oficios se mantienen ofreciendo sus servicios, algunos lo hacen desde hace más de 15 años.

Estos trabajadores comentan que, pese a que sus oficios no les da para comer, no deja de ser un ingreso.

El relojero Melchor Pacheco, quien trabaja en la Candelaria, Caracas, desde hace 20 años, dijo que «son contadas las personas que mandan a reparar un reloj, hace 10 años podía tener hasta ocho clientes al día ahora puede que en un día no llegue ni a dos».

Por su parte, el heladero Orlando Rincón dice que actualmente quedan pocos heladeros en el país, debido a que «se pusieron muy caros y la gente no compra como antes. Tenemos problemas con el efectivo y los puntos de venta. Me divierto bastante trabajando y por lo menos me da para sobrevivir», aseguró.

