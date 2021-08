Identifican a madre e hijo que se lanzaron de un puente en Ibagué (+Videos)

agosto 7, 2021 - 5:49 pm

Organismos de emergencia, en coordinación con la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Ibagué, adelantaron el rescate de los cuerpos de una mujer identificada como María Alejandra Suárez de 28 años y su pequeño hijo de 5, quienes murieron luego de que la adulta se lanzara con el menor desde el denominado Puente de la Vida en el sector de la variante de Ibagué en la mañana de este sábado.

El director de la Defensa Civil en el Tolima, mayor Luis Fernando Vélez, señaló que los cuerpos fueron ubicados a orillas del río Combeima en una zona de difícil acceso.

“La señora se lanzó al vacío con su pequeño hijo desde una altura de 100 metros. Los dos cuerpos quedaron en la ribera del afluente donde llegaron nuestros voluntarios junto con unidades del cuerpo de bomberos. Las labores de rescate fueron complicadas por la pronunciada inclinación del terreno, 80 grados aproximadamente”, indicó el director.

María Alejandra Suárez residía en Palmira, departamento del Valle del Cauca, y el día anterior abordó un bus de transporte intermunicipal inicialmente con destino a Cajamarca, supuestamente para encontrarse con el padre de su hijo.

Julio César Morales, conductor del bus que la transportó indicó que la mujer le dijo que se iba a quedar en el Puente de la Vida pero le aclaró que el puente está en Ibagué y no en Cajamarca.

“Me comentó que el ex esposo la había citado en el puente para hacerle entrega de unos documentos. Yo la dejé en el sector de Boquerón en un restaurante porque me dijo que el niño traía hambre. Al indicarle que llamara a la persona con la que se iba a encontrar, me dijo que se le había descargado el celular y no tenía el número a la mano”.

El conductor de la empresa Velotax supo del hecho porque desde las oficinas de la empresa en Palmira los familiares de María Alejandra Suárez no tenían noticias de ella y estaban averiguando por su paradero.

Por ahora se desconocen los motivos que llevaron a la joven de 28 años a quitarse la vida y acabar con la de su pequeño hijo.

Los cuerpos de la mujer y el menor de se encuentran en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal en la capital del Tolima.

El caso es similar al ocurrido el 6 de febrero del 2019 cuando fracasaron los esfuerzos de las autoridades para convencer a Jessi Paola Moreno que no se lanzara al vacío con su hijo de 10 años de edad, hecho que causó consternación en el país.

Un nuevo suicidio acaba de ocurrir en el puente de la variante de Ibagué, en esta oportunidad la víctima una mujer y un niño, quien, según información desde anoche estaban merodeando el sector.#NoticiasCalidad pic.twitter.com/iTbocTRzWS — NoticiasCalidad 🎙️ (@noticiascalidad) August 7, 2021

#Lamentable #País 🇨🇴 | Mujer se lanzó del puente de la variante de Ibagué con su hijo de 5 años. La mujer al parecer duró varios minutos caminando sobre el puente, hasta que abrazó a su hijo y se lanzó al vacío.😢 Noticia en desarrollo…. pic.twitter.com/xetLJxD7AE — TodosPorCali Noticias (@TodosporCali_) August 7, 2021

La Defensa Civil confirmó que una mujer y un menor, al parecer de 5 años, se habría lanzado del puente La variante de #Ibagué. Según un vendedor de la zona, la mujer estuvo desde el día anterior, con el niño esperando a su esposo, quien es camionero, para poder llegar a Cali pic.twitter.com/2Z8nmKLH7l — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) August 7, 2021

