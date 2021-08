Huye de Afganistán la primera mujer en entrevistar a cara descubierta a un portavoz talibán

agosto 30, 2021 - 9:18 pm

Beheshta Arghand, la periodista afgana de 24 años que el pasado 17 de agosto se convirtió en la primera mujer en entrevistar a cara descubierta a un portavoz de los talibanes*, ha escapado de Afganistán.

«Dejé el país porque, como millones de personas, tengo miedo a los talibanes», dijo Arghand en una entrevista con CNN.

La mujer estudió periodismo en la Universidad de Kabul durante cuatro años, trabajó en varias agencias de noticias y estaciones de radio y luego se unió a TOLO News como presentadora, donde permaneció apenas «un mes y 20 días» hasta que los talibanes tomaron el poder.

Según declaró Saad Mohseni, el propietario de TOLO News, la emblemática entrevista hecha por Arghand el 17 de agosto fue «la primera vez en la historia de Afganistán que un representante de los talibanes apareció en vivo en un estudio de televisión sentado frente a una presentadora».

Desde que los talibanes tomaron Kabul el pasado 15 de agosto, se ha generado una ola de incertidumbre sobre el futuro de las mujeres en esa nación, respecto a si podrán trabajar, recibir educación en todos los niveles y poder relacionarse con los hombres, pues la última vez que los talibanes ostentaron el poder (entre 1996 y 2001) bajo el así denominado Emirato Islámico de Afganistán, las mujeres fueron privadas de muchos de sus derechos, no podían salir a la calle sin burka y sin la compañía de un hombre, mientras que a las niñas se les prohibió asistir a la escuela.

NIMA WORAZ: #Kabul Situation Discussed [Pashto]

In this program, host Beheshta Arghand interviews Mawlawi Abdulhaq Hemad, a close member of the Taliban’s media team, about Kabul’s situation and house-to-house searches in the city. https://t.co/P11zbvxGQC pic.twitter.com/Pk95F54xGr

— TOLOnews (@TOLOnews) August 17, 2021