Hoy es Día del Zurdo, una población que sobrevive en un mundo hecho para diestros

Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Esta fecha fue establecida por el Club de Zurdos, un 13 de agosto de 1976, en Londres, Inglaterra, para honrar su estilo de vida.

Siempre me sentí discriminada. Los pupitres estaban hechos para que los derechos afincaran los brazos, mientras que a nosotros los zurdos nos quedaban guindando.

Las figuras de las tazas de café si la agarra un diestro se ven, pero si la agarra un zurdo quedan mirando para atrás. Y así pequeños detalles que captaba.

Me sentí dentro de una sociedad a la que no pertenecía. Hasta el día que descubrí que Juana de Arco, la mujer que liberó Orleans con tan solo 19 años y que fue mi impulso para trabajar por mi país, era zurda. Y no solo ella, sigo contando…

Los zurdos tienen entre ellos a grandes personajes de la historia a quienes hoy en día se les reconoce por haber marcado nuevas pautas en el mundo, tal es el caso de Albert Einstein, Miguel Ángel, Charles Chaplin, Aristóteles, Lionel Messi, Marilyn Monroe, Alejandro Magno, Bill Gates, Napoleón Bonaparte, Pelé, y Beethoven. Sin embargo, esto no fue siempre así.

La singularidad de usar la mano izquierda para hacer labores que usualmente se hacen con la derecha la poseen únicamente entre un 13% y un15% de la población mundial.

Han sido a lo largo de la historia foco de supersticiones y mitos de todo tipo. Antiguamente, las personas tenían terror a los zurdos y al ángulo, ligeramente diferente, desde el que veían el mundo.

De hecho, en una época se asoció con la brujería y lo diabólico, por lo cual a muchos niños zurdos se les forzaba a aprender a escribir con la derecha.

Una de las historias más curiosas es, sin dudas, el origen etimológico de la palabra zurdo que en estos días resulta tan común. En realidad, «zurdo» surgió para hacer referencia a una palabra en latín: «sinistra», que significa «a la izquierda».

Una de mis mejores amigas de Bachillerato me contó una vez que era ambidiestra porque nació zurda y su abuelo consideraba que era malo, por lo que le sostenía una mano hacia atrás y la enseñó a escribir con la derecha.

El conocimiento ha permitido que aquellas creencias hayan quedado en el pasado. Y sin necesidad de tener que viajar en una máquina del tiempo, hoy los hechos prueban que el mundo ha avanzado a golpe de hombres inusuales, muchos de los cuales eran zurdos con habilidades artísticas y una excentricidad que ni los más diestros podían imaginar.

Ahora a esa parte de la población se considera genialmente inusual. Por el simple hecho de su condición, necesitan ser creativos con un pensamiento libre que les permite adaptarse a un mundo diestro.

Hoy, libre de prejuicios religiosos y aún con pequeños detalles que parecen tontos, pero que igual nos discriminan, festejamos haber nacido con esta particularidad de que nos hace ser diferentes.

Así como nosotros, con un espíritu hereje, armonizamos a la rosa y al pepino, el zurdo tiene que tener un espíritu de ingenio que le permita alternar las dos partes de muestro cerebro al usar la mano singularmente atípica.

¡Bendiciones a todos los zurdos en su día! Una población que sobrevive en un mundo hecho para diestros

Maidolis Ramones

Noticia al Día