Hoy celebran cumpleaños: La preciosura de la casa Chiquinquirá Delgado, Robert De Niro, Roy Chaderton, Blanca Ibáñez y Sean Penn

Chiquinquirá Delgado (Maracaibo, Estado Zulia,Venezuela; 17 de agosto de 1972) es una actriz,presentadora de televisión y modelo venezolana. Estuvo casada con el también animador Daniel Sarcos.1 Fue la presentadora del programaEntertainment Tonight de la Cadena CBS.

Luego de ser coronada como primera finalista del Miss Venezuela 1990 y obtener el primer lugar en el «Miss Flower Queen» en Japón, inicia su carrera de modelo.

En la filmación del video «Barco a la deriva», el cual reafirmó su fama, conoce al cantautor Guillermo Dávilacon quién contrae nupcias el 21 de septiembre de1991. De este matrimonio nace su hija María Elena, pero unos años más tarde la pareja se divorcia.

Es con el programa de variedades «TV Time» que comienza su participación como presentadora de televisión.

En 1999 se inicia en la actuación con la telenovela venezolana Calypso del escritor César Miguel Rondón.2

Ese mismo año se convierte en la imagen del canal Sony Entertainement Television y también es presentadora, en la misma cadena televisiva, de las secciones “Lo último” y “Estilo Sony”.

En 2002 fue la villana de la telenovela María Rosa, búscame una esposa, en Perú. Al regresar aVenezuela anima el programa de concursos Mega Match de Venevisión y actúa en la telenovela Mambo y Canela.

Como modelo ha grabado videos clip junto a Luis Miguel y Alejandro Fernández.

En 2003 es la antagonista de la telenovela venezolana Cosita rica de Venevisión.

En 2004 se desempeñó como presentadora invitada en el programa Despierta América, transmitido por la cadena Univisión, así mismo en Sábado Gigante de la misma cadena.

En 2005 se convierte en una de las presentadoras programa «Portada’s», programa matutino venezolanode transmisión diaria producido por Venevisión, similar a Despierta América, de Univisión, en la cual duro hasta el 2009.

Ese mismo año protagoniza el musical infantil “La Cenicienta”, el cual también fue presentado en varias ciudades de Venezuela.

También en 2005 lanza una línea de productos de cuidados para la piel que llevan su nombre «Chiqui», en alianza con Laboratorios Vargas.3 4

La institución bancaria Banco Occidental de Descuento la contrata de manera exclusiva para que sea la imagen del banco.

Venevisión la reinstala el 16 de abril de 2009 en la conducción del el programa Donde Nace el Amor. El programa tiene como objetivo formar parejas a través de secciones especiales, en las que los participantes se ven sólo al final del espacio con la idea de lograr que el televidente se divierta y disfrute un momento diferente en su casa.

En 2010 dio a luz a su primera hija con Daniel Sarcos -con quien se casó en 2003- llamada Carlota Valentina, y condujo junto a Javier Poza el reality Mira Quien Baila de la cadena Univisión.

El 11 de noviembre de 2010, Daniel Sarcos y Chiquinquirá Delgado publican en la prensa un comunicado en el cual anuncian su separación matrimonial.

En 2011 se incorporó como una de las presentadoras del programa matutino Despierta América deUnivisión. En ese mismo año fue presentadora en varios especiales de la cadena, como los Premios Latin Grammy.

En el 2012 fue la presentadora del programa Entertainment Tonight de la cadena CBS.

Para el 2013 regresa a Miami, para ser la presentadora de un nuevo programa de entretenimiento y entrevistas en la cadena Univisión.

Robert De Niro Jr. (Nueva York; 17 de agosto de1943), más conocido como Robert De Niro, es unactor, director y productor de cine estadounidense.

Ganador de premios Óscar por su actuación en las películas Toro salvaje y El padrino II. Es ampliamente conocido por sus papeles de gánster y de personajes conflictivos y turbulentos, destacando sus múltiples colaboraciones con el director Martin Scorsese, y por sus primeros trabajos con el director Brian De Palma.23 4

Durante su carrera ha interpretado a personajes de toda clase de géneros, así como de terror, drama, e incluso de comedia. Sus interpretaciones más destacadas se encuentran en cintas como El Padrino II(1974), Taxi Driver (1976), The Deer Hunter (1978),Toro salvaje (1980), Érase una vez en América (1984),Goodfellas (1990), Despertares (1990), El cabo del miedo (1991), Casino (1995) y Los intocables de Eliot Ness (1987).

Roy Chaderton Matos (nació el 17 de agosto de1942) político, abogado y diplomático venezolano, graduado de Abogado en la Universidad Central de Venezuela.

Blanca Alida Ibáñez Piña (San Cristóbal, 17 de agosto de 1947) es una política venezolana, viuda del expresidente Jaime Lusinchi. Es hija de María del Rosario Ibáñez y de Carlos Julio Ibáñez.

Muy joven se traslada con su madre a Caracas, donde desempeña diferentes oficios y se prepara como trabajadora secretarial, lo cual le permite optar a un cargo en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Trabaja para la fracción parlamentaria del partido Acción Democrática, cuyo Jefe de Fracción era el entonces diputado Jaime Lusinchi, quien después fue elegido Presidente de la República para el periodo 1984-89.

Al iniciarse el gobierno de Jaime Lusinchi en febrero de 1984 es designada secretaria privada de la Presidencia. Esta elección desató muchas reacciones en la opinión pública, convirtiéndola en un personaje controversial. En mayo de 1986 una plaza pública de un barrio de Caracas fue llamada con su nombre, lo que desató una polémica política que la obligó a enfrentar graves cuestionamientos, entre tales se le atribuyó la capacidad de controlar a su gusto y conveniencia el acceso al presidente así como un afán de protagonismo y una avidez que le permitieron manejar un alto grado del poder presidencial.

Sean Justin Penn (Santa Mónica, 17 de agosto de1960) es un actor, director y político estadounidense. Ha sido galardonado, entre otros, con dos premios Óscar por su interpretación en las películas Mystic River (2003) y Milk (2008).

Comenzó su carrera como actor con una breve aparición en un episodio dirigido por su padre Leo Pennen la serie televisiva Little House on the Prairie (1974). En 1981 y habiendo realizado previamente paratelefilmes algunos papeles, debutaría en el cine con la película Taps, más allá del honor (1981). Durante la década de los 80, interpretaría gran variedad de roles en películas como Fast Times at Ridgemont High(1982) o Bad Boys (1983), entre otras. Gracias a su interpretación en la película dirigida por Brian de Palma,Carlito’s Way (1993), obtuvo la atención de la crítica y comenzó a destacar como actor gracias a su papel de condenado a muerte en Dead Man Walking (1995) junto a Susan Sarandon, siendo nominado por primera vez al Óscar al mejor actor y ganando el Oso de Plata a la mejor interpretación masculina del Festival Internacional de Cine de Berlín por ello. Volvería a ser nominado al Óscar dos veces más por sus papeles protagonistas en la comedia dramática de Woody Allen,Sweet and lowdown (1999) y en el drama I am Sam(2001). Dos años después de su última nominación, conseguiría su primer Óscar al mejor actor de la mano de Mystic River (2003) y su segundo, cinco años después, por Milk (2008). También ha sido galardonado con el Premio al mejor actor del Festival de Cannes porShe’s So Lovely (1997) y dos Copa Volpi del Festival de Cine de Venecia por Hurlyburly (1998) y 21 gramos(2003).

