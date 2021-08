«How I Met Your Father»: confirman el reparto oficial del spin-off de la serie (+Foto)

agosto 18, 2021 - 12:02 pm

Desde que Hulu anunció la llegada del spin-off de ‘How I Met Your Father’, en donde Hilary Duff será la protagonista de esta producción.

Duff interpretará el papel de Sophie, una mujer que narra a su hijo de la historia de cómo conoció a su padre. A través de redes sociales que la plataforma de streaming reveló al elenco definitivo de How I Met Your Father.

Chris Lowell hará de Jesse, un músico aspirante que trabaja como un Uber. Francia Raisa interpretará a Valentina, la roomate de Sophie que suma la personalidad más aventurera e intrépida al grupo de amigos.

Tom Ainsley será Charlie, un modelo hijo de padres ingleses aristócratas que sigue a Valentina tras enamorarse de ella en la semana de la moda en Londres, por lo que su vida cambia bastante al llegar a Nueva York.

Tien Tran es la hemana adoptiva de Jesse, Ellen. Ella se muda a Nueva York luego de separarse de su esposa. Finalmente, completan el grupo de amigos Suraj Sharma, quien será Sid, mejor amigo y roomate de Jesse.

Hilary Duff, la protagonista de esta secuela dijo sentirse muy honrada, aunque también nerviosa con el desafío sobre hacer una secuela de How I Met Your Father.

Como informa Concierto, la actriz declaró que «Como gran fan de How I Met Your Mother, estoy honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me confiaran la continuación de su bebé».

