Hospitalizan cantante mexicano Marco Antonio Muñiz

agosto 11, 2021 - 1:41 pm

Marco Antonio Muñiz. «Decidimos esperar y este fue el momento idóneo para hacerlo. Él está bien y muy tranquilo», expresó El Coque, quien también ofreció más detalles acerca de esta visita al hospital de su papá, que no debe alarmar a nadie, ya que es algo necesario para que el cantante esté mejor.

Según Jorge, una vez que se le realice la operación, el cantante de 88 años, deberá permanecer dos días más en el hospital para que su equipo médico pueda evaluar su evolución y procurar los tratamientos adecuados para que su salud se mantenga en las mejores condiciones.

Conocido como El Embajador del Romanticismo, Muñiz padecía el malestar por esta hernia desde hace algún tiempo, pero su operación tuvo que ser pospuesta un año, para evitar un riesgo mayor por contagio de la Covid-19. Por el momento no se ha informado si la intervención ya tuvo lugar, ni cómo se encuentra don Marco Antonio.

Muñiz no se encuentra del todo bien, padece osteoporosis, como reveló la víspera de año nuevo de 2020, que pasó en Cancún, Quintana Roo. Un grupo de reporteros lo entrevistó e hizo la revelación. «Mi problema es que me duelen mucho los huesos, hay ocasiones en que no puedo caminar con facilidad», explicó el cantante.

En aquel momento, don Marco Antonio también reveló que «he tenido que suspender mis actividades para ver si es posible que se me quite (el dolor), porque es muy difícil esta enfermedad», contó. A pesar de que no estaba en riesgo, que ya tiene decidida su última voluntad y cómo debe repartirse su herencia.

«Las cosas serán normales, tranquilas. Mis hijos son gente que se porta muy bien y tienen sus propias familias, sus hijos y sus nietos. Yo tengo confianza en ellos y en mi mujer», mencionó Muñiz, quien también opinó en ese momento que los homenajes a talentos que ya se fueron eran excesivos y que parecían «telenovelas».

People