Horóscopo NAD, esto te deparan los astros para este jueves 05 de agosto

El día de hoy consulta lo que te depara el horóscopo en el trabajo, en el amor y en temas de dinero. Hay un nuevo mensaje de los astros que debes conocer.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy tu relación atravesará pequeños altibajos debido a tu autoritarismo, cambia de actitud. En lo laboral buscarás superación y notoriedad entre tus compañeros y lo lograrás. Número del éxito, 19.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tus esfuerzos por recuperar la confianza en ti mismo da buenos resultados. Las energías positivas estarán de tu parte para concluir satisfactoriamente tus obligaciones laborales. Número del éxito, 3.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Piensa antes de actuar para que no te equivoques porque te puedes arrepentir. En lo económico no te conviene dejarte llevar por situaciones ficticias, piensa en ahorrar. Número del éxito, 21.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy te liberarás del pasado y abrirás tu corazón a una nueva relación. En el trabajo no se presentará ningún problema, sigue adelante. Número del éxito, 14.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Habrán algunos cambios que te harán valorar más a quien te ha demostrado fidelidad y amor. En lo económico te irá muy bien, tanto que podrás invertir algunos ahorros en un nuevo negocio. Número del éxito, 8.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: La duda y desconfianza te harán buscar consejos de personas experimentadas, escúchalas. Alguien te pedirá formar parte de su empresa, piénsalo. Número del éxito, 18.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Irradiarás sensualidad y carisma, habrá la oportunidad de empezar un nuevo romance. Tus superiores quedarán impresionados con tu iniciativa y responsabilidad. Número del éxito, 20.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Cambiarás tus ideas y darás libertad a quien amas para que exprese sus pensamientos. Tus compañeros de trabajo te harán ver que estas actuando egoístamente y rectificarás de inmediato. Número del éxito, 11.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy superas tus temores y das rienda suelta a tus afectos. Tu creatividad te hará quedar bien en una reunión de trabajo, sácale provecho. Número del éxito, 11.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Saldrás en búsqueda de consejo y hallarás respuestas positivas. Estarás lleno de trabajo y con mucha tensión, solo toma las cosas con calma y podrás cumplir con todo lo que tengas pendiente. Número del éxito, 6

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy hablarás acerca de tu comportamiento y te entenderán. Tus asuntos laborales y económicos marcharán muy bien. Número del éxito, 5.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Esa persona se siente atraído por ti, pero aún no se decidirá a hablarte de amor, espera. Se presenta una excelente oportunidad para mejorar tu desenvolvimiento a nivel laboral, aprovéchala. Número del éxito, 2.

