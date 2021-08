Horóscopo: Esto te deparan los astros para este jueves 12 de agosto

agosto 12, 2021 - 5:16 am

El día de hoy consulta lo que te depara el horóscopo en el trabajo, en el amor y en temas de dinero. Hay un nuevo mensaje de los astros que debes conocer.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: El cariño de tus familiares te servirá para superar un mal momento en tu vida sentimental. Tus trámites documentarios están por buen camino, confía en esa persona que te esta asesorando. Número del éxito, 2.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Los comentarios de terceras personas no lograrán dañar tu relación. Recibirás un reconocimiento por tu desempeño laboral, no te confíes y sigue con el mismo empeño. Número del éxito, 7.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Alguien que no pertenece a tu círculo de amigos trata de conquistarte, lo pensaras. Tus finanzas mejoran lentamente, ten paciencia, en lo laboral podrás lograr grandes avances hoy. Número del éxito, 19.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy tu relación se renovará, ten en cuenta los consejos de tus familiares, todo saldrá bien. En lo laboral darás a conocer todo tu potencial intelectual y tus superiores estarán encantados contigo. Número del éxito, 18.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy decides buscar a esa persona para pedirle disculpas, se reconciliarán. Estarás tentado a gastar más de la cuenta, cuidado no es buen momento para hacer inversiones innecesarias. Número del éxito, 8.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hablarás de lo que te molesta con quien amas y la situación mejorará. Confiarás en tu capacidad y sacarás a flote un proyecto olvidado. Número del éxito, 15.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Hoy te sentirás la persona más feliz y lo compartirás con tus familiares y amigos. Tus superiores valoran tu trabajo y decidirán entregarte un nuevo proyecto que enfrentarás con éxito. Número del éxito, 20.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Perdonarás a esa persona que ha hecho todo por demostrarte su arrepentimiento. En el trabajo serás sincero y plantearás nuevas ideas para mejorar el ambiente laboral. Número del éxito, 11.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Aprovecharás la compañía de esa persona y tratarás de manifestarle tus sentimientos. En el trabajo tanto como en tu economía las cosas marcharán sin contratiempos. Número del éxito, 11.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy sacas a relucir tu tenacidad y estarás más cerca del ser amado. El dinero extra que recibirás servirá para aliviar algunas deudas, trata de ser prudente al momento de gastar. Número del éxito, 10.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy buscas soluciones ante los errores cometidos y recuperas tu tranquilidad. Tu creatividad te permitirá consolidarte en el trabajo. Número del éxito, 5.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu pareja optará por dejarte a solas para que reflexiones y luego te buscará. Pensarás en regresar a un antiguo trabajo, ten en cuenta tu avance profesional, antes de tomar la decisión. Número del éxito, 13.

