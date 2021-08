Horóscopo: Esto te deparan los astros este sábado, 28 de agosto

agosto 28, 2021 - 8:43 am

El día de hoy presenta en muchos signos algunos cambios a tener en cuenta. En este sábado, 28 de agosto, consulta lo que te depara el horóscopo en el trabajo, en el amor, en temas de dinero. Hay un nuevo mensaje de los astros que debes conocer.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Día lleno de romance y felicidad, no dejes que este momento se arruine. Te darás cuenta que las inversiones no te dan frutos como esperabas, paciencia los consejos de esa persona te ayudaran mucho. Número del éxito, 22.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu miedo a ser lastimada te lleva a ocultar tus sentimientos. Encontrarás mucho apoyo de tus compañeros para realizar esa labor, su ayuda será mejor de lo que imaginaste, recibirás un reconocimiento y sabrás compartirlo. Número del éxito, 10.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tus problemas sentimentales se solucionarán y la felicidad volverá a tu corazón. Aunque no estés pasando un buen momento económico no te faltará dinero para comprar eso que necesitas. Las cosas cambiarán y podrás cumplir con tus compromisos Número del éxito, 12.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Descubrirás que tus sospechas son infundadas y la paz volverá a tu corazón. Tus ideas serán escuchadas por esa persona, aprovecha su atención para proponerle una sociedad que será muy beneficiosa para los dos. Número del éxito, 3.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu fuerte personalidad inhibe a esa persona, dale confianza y te demostrará sus sentimientos. Te sentirás estimulado a realizar tus proyectos. Notarás que tu vida económica va tomando un importante progreso. Número del éxito, 20.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Procura eludir compromisos sociales y dedica el día para aclarar tus ideas y descansar. Decidirás no hacer caso a esas personas intransigentes tomarás un actitud diplomática, notaras un cambio favorable el ambiente. Número del éxito, 15.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: El horóscopo indica que la persona que amas está pasando por un mal momento y necesitará de todo tu apoyo. Te sentirás en ventaja de tus compañeros al darte cuenta que eres el más organizado, pronto conseguirás las mejoras que tanto esperas. Número del éxito, 9.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Día favorable para realizar actividades junto a la persona que amas. Dejarás atrás los impulsos y evitarás invertir tus ahorros en negocios poco provechosos, tu experiencia te hará meditar en otra mejor opción. Número del éxito, 19.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Se resolverán progresivamente tus problemas sentimentales. Recibirás una grata noticia de tus superiores, tendrás la oportunidad de resaltar tus proyectos. Te ganarás un ascenso gracias a tu esfuerzo laboral. Número del éxito, 7.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Según el horóscopo, pasarás el fin de semana junto con la persona que quieres, renovarán su amor. La posibilidad de recibir ingresos consistentes hará que sientas más cómodo con tu vida económica, compartirás tu estabilidad con tus seres queridos. Número del éxito, 18.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Momento propicio para formalizar el romance, el ser amado se sentirá feliz. Una nueva promoción laboral hará que abras tu campo de acción a temas nuevos, tu capacidad profesional te permitirá que alcances tus sueños. Número del éxito, 16.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Con amor ningún inconveniente será una amenaza para tu felicidad. El impulso de tus palabras podrían perjudicarte laboralmente, trata de pensar antes de actuar o te veras envuelto en problema muy grave. Tómalo con calma. Número del éxito, 4.

