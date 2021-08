Gustavo Dudamel comparte tráiler de su próximo concierto con Billie Eilish para Disney+

agosto 27, 2021 - 11:28 am

El próximo 3 de septiembre se estrenara en la plataforma de streaming Disney+ el nuevo concierto documental de la cantante estadounidense Billie Eilish, y cuenta con la participación del reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

En el tráiler se puede observar a Dudamel dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl mientras Billie canta una de las canciones de su nuevo álbum happier than ever.

En esta película musical, llamada “Happier than ever a love letter to Los Ángeles”, dirigida por Robert Rodríguez y Patrick Osborne, Billie Eilish interpreta íntimamente en orden secuencial cada canción de su álbum, por otra parte en esta experiencia musical también tendremos fragmentos de la cinta en formato de dibujo animado.

El director venezolano aseguró estar emocionado de estar compartiendo el pequeño vistazo de lo que será el concierto e invita a sus seguidores a estar pendientes de su estreno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gustavo Dudamel (@gustavodudamel)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish)

Haydee Rosal/Pasante

Noticia Al Día