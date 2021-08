Gobierno venezolano propone nuevo enfoque turístico para países de la ALBA

agosto 30, 2021 - 7:21 pm

El ministro para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, invitó este lunes a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado Comercial de los Pueblos (ALBA-TCP), ha establecer lazos culturales y turísticos con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) y la Liga Árabe.

Durante una videoconferencia para tratar estrategias de cooperación en material cultural y de turismo, destacó que no se puede hacer cultural sin turismo, dijo durante su participación.

Agregó que hay un sin número de virtudes en todas las regiones de los países que integran la alianza, y que hay un compromiso de la nación bolivariana para dar solidez y apoyo para que la cultura y turismo por excelencia “esté en la región”.

Plasencia destacó que se deben promover mecanismos internacionales de integración, porque a su juicio la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Lima pasaron al olvido.

Destacó que Venezuela está comprometida con la consolidación de políticas que impulsen el turismo y la cultura.

“Estamos comprometidos para que la potencia mayor de cultura y turismo esté en nuestra región, no hay una sola duda que me haga pensar que no lo podemos hacer”, dijo.

Por su parte, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, dijo que Venezuela pone a disposición de la alianza sus programas internacionales en materia cultural, así como su experiencia con las manifestaciones Patrimonio de la Humanidad.

También intervino el ministro para el Turismo, Alí Padrón, quien subrayó que se deben unir esfuerzos en materia de capacitación para dar una atención óptima a los turistas.

En la videollamada participaron los demás representantes de los nueve países que conforman la alianza como Cuba, Bolivia y Nicaragua, entre otros.

